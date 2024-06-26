Εκλογές στη Γαλλία: Τα νεύρα, το φεγγάρι και ο Εμπαπέ

Της Αθηνάς Παπακώστα

Στην πρώτη τους τηλεμαχία εν όψει του πρώτου γύρου των πρόωρων βουλευτικών εκλογών αυτή την Κυριακή Ζορντάν Μπαρντελά, Μανουέλ Μπομπάρ και Γκαμπριέλ Ατάλ αντάλλασσαν, επί 90 λεπτά, κατηγορίες. Διακόπτοντας, σχεδόν, με επιμονή ο ένας τον άλλον, το κλίμα ηλεκτρίστηκε γρήγορα με τη διένεξη τους στο πλατό του γαλλικού καναλιού TF1 να μοιάζει με κακοφωνία και τους δημοσιογράφους να χρειάζεται, συχνά, να επέμβουν για να συντονίσουν τη διαδικασία.

Υπήρξε νικητής; Όχι απαραίτητα, αφού κανείς τους δεν κατάφερε κανένα νοκ άουτ χτύπημα σε αντίπαλο ή και πραγματοποίησε μία εμφάνιση η οποία θα καταφέρει να επηρεάσει, τελικά, την ψήφο των Γάλλων πολιτών.

Το πάνω χέρι στις δημοσκοπήσεις εξακολουθεί να έχει η άκρα Δεξιά και το κόμμα Εθνική Συσπείρωση με την κεντρώα παράταξη του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, να παραμένει στην τρίτη θέση.

Μετά τον δεύτερο γύρο των πρόωρων βουλευτικών εκλογών, στις 7 Ιουλίου, ο μόλις 28 ετών Ζορντάν Μπαρντελά θα μπορούσε να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Γαλλίας – παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σήμερα υπογραμμίζει ότι δίχως την απόλυτη πλειοψηφία δεν θα ηγηθεί μιας εύθραυστης κυβέρνησης μειοψηφίας.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης απευθυνόμενος στους Γάλλους ψηφοφόρους υπογράμμισε ότι θα γίνει «πρωθυπουργός της αγοραστικής δύναμης» των Γάλλων και υποσχέθηκε περικοπές στον ΦΠΑ σε ενέργεια και καύσιμα από το 20% στο 5,5% αλλά και φοροαπαλλαγές για τους νέους κάτω των 30 ετών.

«Πόσο θα κοστίσουν και πώς θα χρηματοδοτηθούν» ρώτησε ο Γκαμπριέλ Ατάλ, 35 ετών, αναφερόμενος στις περικοπές ΦΠΑ που έταξε ο Μπαρντελά υπογραμμίζοντας ότι εκείνος – εν αντιθέσει με τον Μπαρντελά και τον Μπομπάρντ – είναι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας και δεν μπορεί να λέει ψέματα στους πολίτες της χώρας.

«Δεν θέλω να κάνω τους Γάλλους να πιστέψουν στο φεγγάρι» είπε και με τη σειρά του πρότεινε μέτρα – ανάμεσα σε αυτά και η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών σύμφωνα με την εξέλιξη του πληθωρισμού – που θα επιτρέπουν στους Γάλλους, όπως εξήγησε, «να κερδίζουν περισσότερα και να ξοδεύουν λιγότερα».

Την ίδια στιγμή, χλεύασε και την πρόταση Μπαρντελά περί φοροαπαλλαγών για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους ρωτώντας τον «εσείς θα εξαιρεθείτε από αυτό το μέτρο;» αλλά και επισημαίνοντας πως «ο Κιλιάν Εμπαπέ έκανε λάθος να πάει στη Μαδρίτη» αφού «θα μπορούσε να μείνει εδώ και να μην πληρώνει φόρους».

«Σας ακούω κ. Ατάλ να μας κάνετε μαθήματα δημοσιονομικής πειθαρχίας παρά το γεγονός ότι έχουμε το υψηλότερο χρέος στην ευρωζώνη εξαιτίας σας αλλά και έλλειμμα 5.4%», είπε ο Μπαρντελά, για να προσθέσει ως η Γαλλία είναι στο όριο της χρεοκοπίας.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Νέου Λαϊκού Μετώπου, του συνασπισμού δηλαδή των κομμάτων της Αριστέρας, Μανουέλ Μπομπάρντ απάντησε ότι ο κ. Ατάλ είναι ακατάλληλος να παραδίδει μαθήματα οικονομίας, ενώ για τον κ. Μπαρντελά είπε πως όσο πλησιάζουν οι κάλπες και αυξάνει ο κίνδυνος για τη Γαλλία να αναλάβει καθήκοντα, τόσο φροντίζει να ξεχνά τα δαπανηρά μέτρα που υποσχόταν εδώ και μήνες και του χάρισαν δημοσκοπικό προβάδισμα.

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ επιτέθηκε, επίσης, κατά του Μπαρντελά για την πρόταση του περί αποκλεισμού Γάλλων με διπλή υπηκοότητα από «στρατηγικές» κρατικές θέσεις με τον επικεφαλής της Εθνικής Συσπείρωσης να τον ρωτά εάν θα έπετρεπε να αναλάβει επικεφαλής ενός πυρηνικού σταθμούς κάποιος Γαλλορώσος για να του απαντήσει ο Ατάλ πως σύμβουλος της Εθνικής Συσπείρωσης στο ευρωκοινοβούλιο έχει υπάρξει η Ταμάρα Βολοχόβα, η οποία αν και μισή Γαλλίδα και μισή Ρωσίδα συμμετείχε σε συναντήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Για το θέμα αποκλεισμού Γάλλων με διπλή υπηκοότητα από «στρατηγικές» κρατικές θέσεις ο Μπομπάρντ, απευθυνόμενος στον Μπαρντελά που έχει καταγωγή από την Ιταλία και την Αλγερία, σημείωσε ότι βρίσκει τραγικό το γεγονός ότι «όταν οι δικοί σας πρόγονοι έφταναν στη Γαλλία, οι πολιτικοί σας πρόγονοι θα σκέφτηκαν το ίδιο με εσάς».

Τα μαχαίρια βγήκαν όμως και για το θέμα των συντάξεων με Μπαρντελά και Μπομπάρ να εξηγούν ότι θα αλλάξουν το όριο συνταξιοδότησης από τα 64 έτη με τον μεν επικεφαλής της Εθνικής Συσπείρωσης να λέει όμως ότι εάν κάποιος άρχισε να εργάζεται σε ηλικία 24 ετών, τότε θα μπορούσε να βγει στη σύνταξη σε ηλικία 66 ετών ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

Σε πέντε ημέρες από σήμερα οι κάλπες του πρώτου γύρου των πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία θα ανοίξουν αλλά, δεν θα μάθουμε ποια θα είναι η επόμενη ημέρα στη χώρα παρά την επομένη της 7ης Ιουλίου, όταν θα έχει ολοκληρωθεί και ο β γύρος.

