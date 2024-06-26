Ο πρόεδρος της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο δεσμεύτηκε σήμερα να καταστείλει δυναμικά τη "βία και την αναρχία" μετά τις διαδηλώσεις κατά των φορολογικών σχεδίων της κυβέρνησής του, που σημαδεύτηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας από τον θάνατο τουλάχιστον πέντε διαδηλωτών, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, και μια εισβολή στο κοινοβούλιο.

"Θα απαντήσουμε πλήρως, αποτελεσματικά και γρήγορα στα προδοτικά γεγονότα που έγιναν σήμερα", δήλωσε ο Ουίλιαμ Ρούτο σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι, τονίζοντας ότι οι διαδηλώσεις "καταλήφθηκαν από επικίνδυνα πρόσωπα".

"Δεν μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό, ούτε ακόμη και να διανοηθεί κάποιος ότι εγκληματίες που προσποιούνται τους ειρηνικούς διαδηλωτές να μπορούν να προκαλούν τρόμο στον λαό, τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του και τους θεσμούς που έχει θεσπίσει το Σύνταγμά μας, και να περιμένουν να μην ανησυχούμε", πρόσθεσε.

Ο Ρούτο προειδοποίησε επίσης τους εμπνευστές, τους χρηματοδότες, τους ενορχηστρωτές και τους συνεργούς της βίας και της αναρχίας.

Σήμερα, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, αντλιών νερού, πλαστικών σφαιρών και πραγματικών πυρών, σύμφωνα με αρκετές μη κυβερνητικές οργανώσεις, για να διαλύσει τους διαδηλωτές κατά τη διάρκεια αυτής της τρίτης ημέρας κινητοποιήσεων κατά των κυβερνητικών σχεδίων για την επιβολή νέων φόρων, τα οποία επί του παρόντος συζητούνται από τους βουλευτές.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν, ανέφεραν οι ΜΚΟ.

Ο κύριος συνασπισμός της αντιπολίτευσης, Αζιμιό, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι "εξαπέλυσε την ωμή βία της εναντίον των παιδιών της χώρας μας".

Στρατιώτες αναπτύχθηκαν για να υποστηρίξουν την αστυνομία "ως απάντηση στην έκτακτη ανάγκη για την ασφάλεια που προκλήθηκε από τις βίαιες διαδηλώσεις που συνεχίζονται" σε όλη τη χώρα. Οι διαδηλώσεις αυτές σημαδεύτηκαν από "καταστροφές και εισβολές σε κρίσιμης σημασίας υποδομές", ανακοίνωσε νωρίτερα απόψε ο υπουργός Άμυνας Αντεν Μπάρε.

Πηγή: skai.gr

