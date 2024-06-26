Ο Τζούλιαν Ασάνζ αναμένεται να αναχωρήσει αεροπορικώς για την Καμπέρα της Αυστραλίας, λίγες ώρες αφότου ομολόγησε την ενοχή του ενώπιον δικαστηρίου στη Σαϊπάν, στις Βόρειες Μαριάνες Νήσους, αναφέρει το WikiLeaks σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Δικαστήριο της Σαϊπάν επικύρωσε τη συμφωνία του Τζούλιαν Ασάνζ με την αμερικανική δικαιοσύνη, που προέβλεπε ομολογία ενοχής από τον ιδρυτή του WikiLeaks για «συνωμοσία με στόχο την απόκτηση και αποκάλυψη πληροφοριών που αφορούν την εθνική ασφάλεια» και την καταδίκη του σε φυλάκιση 62 μηνών, ποινή που έχει ήδη εκτίσει στη Βρετανία.

Ο Τζούλιαν Ασάνζ αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από πέντε χρόνια εγκλεισμού στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Μπέλμαρς στη Βρετανία, ενώ είχε περάσει τα προηγούμενα επτά χρόνια στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

