Ρωσία: Ο υπουργός Άμυνας προειδοποιεί τον αμερικανό ομόλογό του σχετικά με τις συνεχιζόμενες παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία

Ο ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ προειδοποίησε χθες Τρίτη τον αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν ότι οι συνεχιζόμενες παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία ενέχουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης των εντάσεων.

Ο Αντρέι Μπελαούσοφ «επεσήμανε τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της κατάστασης λόγω των συνεχιζόμενων παραδόσεων αμερικανικών όπλων στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σε ανάρτησή του στο Telegram σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία Μπελαούσοφ-Όστιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

