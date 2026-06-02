Κένυα: Δύο νεκροί σε διαδήλωση κατά του σχεδίου των ΗΠΑ για δημιουργία κέντρου καραντίνας για τον Έμπολα

Οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνθρωποι δεν έχουν αποσαφηνιστεί ενώ δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια των δυο θανάτων

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα στην κεντρική Kένυα, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ενάντια σχέδια των ΗΠΑ να δημιουργήσουν κέντρο καραντίνας για τον ιό έμπολα σε στρατιωτική βάση της χώρας.

Την πληροφορία μετέδωσαν στο πρακτορείο Reuters ο διοργανωτής της κινητοποίησης, Patrick Wahome, καθώς και πηγή από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνθρωποι δεν έχουν αποσαφηνιστεί ενώ δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια των θανάτων.

Ο εκπρόσωπος της εθνικής αστυνομίας της Κένυας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για να σχολιάσει το περιστατικό.

TAGS: έμπολα Κένυα διαδηλώσεις
