Κένυα: 66 οι νεκροί από σφοδρές πλημμύρες, καθώς συνεχίζονται οι βροχές

Ακόμη τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κένυα μετά από έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, ανακοίνωσε η αστυνομία, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών της τελευταίας εβδομάδας σε τουλάχιστον 66.

Η πρωτεύουσα, το Ναϊρόμπι, επλήγη από νέες ισχυρές βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν και δεν αναφέρθηκαν νέοι θάνατοι.

Έντεκα άτομα διασώθηκαν όταν ένα μίνι μπας ταξί, γνωστό τοπικά ως matatu, κόλλησε καθώς η στάθμη του νερού ανέβαινε στο Ναϊρόμπι, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό της Κένυας, ενώ δύο παιδιά σώθηκαν από ένα πλημμυρισμένο σπίτι.

Οι έντονες βροχοπτώσεις της περασμένης εβδομάδας προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες καθώς ποτάμια υπερχείλισαν, πλημμυρίζοντας σπίτια και προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης.

Kenya, Cars rolling and playing in a Muddy flood. pic.twitter.com/aeRpPrEEaN — Lat Lee (@NguyoIvana) March 7, 2026

Ορισμένοι δρόμοι έχουν κλείσει λόγω ζημιών σε γέφυρες στο Ναϊρόμπι, ενώ ορισμένα σχολεία πλημμύρισαν επίσης μετά τη νεροποντή του Σαββάτου.

Το υπουργείο Εσωτερικών προειδοποίησε την Κυριακή ότι διάφορα μέρη της χώρας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν έντονες βροχοπτώσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών.

Γιατί το Ναϊρόμπι είναι τόσο ευάλωτο στις πλημμύρες;

Οι αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο να μετακινηθούν σε ασφαλέστερο έδαφος και περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να αναζητήσουν καταφύγιο.

Η αστυνομία αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται μετά τις «καταρρακτώδεις βροχές και τις επακόλουθες καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν διάφορα μέρη της χώρας».

Οι μισοί από τους νεκρούς – 33 άτομα – σημειώθηκαν στο Ναϊρόμπι, όπου η κακή αποχέτευση υπήρξε σημαντικός παράγοντας, μαζί με την απόφραξη ποταμών και υδάτινων οδών που προκλήθηκε από την άναρχη δόμηση.

Ο επιχειρηματίας Kareem Hassan Ali, ο οποίος ζει στην περιοχή Parklands του Ναϊρόμπι, δήλωσε στο BBC ότι το βράδυ του Σαββάτου υπήρχαν περίπου δύο μέτρα νερό έξω από το συγκρότημα των διαμερισμάτων του, αν και αυτό έχει πλέον υποχωρήσει.

Το διαμέρισμά του δεν πλημμύρισε, αλλά τα αυτοκίνητα στο υπόγειο πάρκινγκ βυθίστηκαν, είπε ο ίδιος.

Ένας άλλος κάτοικος του Parklands, ο ελεγκτής Deenesh Patel, δήλωσε ότι πέρασε τη νύχτα στο σπίτι ενός φίλου. «Είδα την προειδοποίηση και δεν ήθελα να πάρω κανένα ρίσκο».

Και οι δύο άνδρες κάλεσαν τους αξιωματούχους να κάνουν περισσότερα για τη βελτίωση της αποχέτευσης και να σταματήσουν τις κατασκευές που μπλοκάρουν τα ποτάμια.

«Η βροχή ήταν έντονη, αλλά αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο», είπε ο Patel. «Άλλες χαμηλές περιοχές δεν επηρεάστηκαν επειδή έχουν τις κατάλληλες υποδομές».

Ο πρόεδρος William Ruto δήλωσε την Κυριακή ότι οι αρχές εργάζονται για τον καθαρισμό των φραγμένων συστημάτων αποχέτευσης, αλλά ο Ali είπε ότι δεν είδαν κανέναν και ότι ο Σύλλογος Κατοίκων του Parklands καθάρισε μόνος του τα συντρίμμια.

Ο Ruto δήλωσε επίσης ότι παραδίδονται προμήθειες τροφίμων έκτακτης ανάγκης και ιατρική βοήθεια στους πληγέντες.

Οι πλημμύρες δεν έπληξαν μόνο την Κένυα. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη γειτονική Αιθιοπία μετά από πλημμύρες και κατολισθήσεις στα νότια της χώρας.

Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στις πλημμύρες, αλλά η θέρμανση της ατμόσφαιρας που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή καθιστά τις ακραίες βροχοπτώσεις πιο πιθανές.

Ο κόσμος έχει ήδη θερμανθεί κατά περίπου 1,1°C από την έναρξη της βιομηχανικής εποχής και οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, εκτός εάν οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο προχωρήσουν σε δραστικές περικοπές των εκπομπών ρύπων.

Πηγή: skai.gr

