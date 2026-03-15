Πρέσβης ΗΠΑ στον ΟΗΕ: Αδιανόητη απειλή για τον κόσμο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

«Αδιανόητη απειλή για τον κόσμο» χαρακτήρισε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Βαλτς.
«Οι ΗΠΑ δεν είχαν νρεθεί ποτέ στο παρελθόν σε τόσο ισχυρή θέση απέναντι στο Ιράν», πρόσθεσε ο Αμερικανός διπλωμάτης, εστιάζοντας στην πιθανποτητα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη.
»Έχουμε δει τη συμπεριφορά του Ιράν και πώς κτυπά προς όλες τις κατευθύνσεις», τόνισε και πρόσθεσε: «Μπορούμε να φανταστούμε τι θα είχε συμβεί, αν είχε ένα πυρηνικό όπλο στην κατοχή του».
Σχολιάζοντας τις πληροφορίες για υποστήριξη της Ρωσίας στο Ιράν μέσω της παροχής πληροφοριών, ο Μάικ Βαλτς είπε ότι «αυτό δεν θα ήταν αποτελεσματικό».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.