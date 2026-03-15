Πρέσβης ΗΠΑ στον ΟΗΕ: Αδιανόητη απειλή για τον κόσμο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

«Αδιανόητη απειλή για τον κόσμο» χαρακτήρισε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Βαλτς.

«Οι ΗΠΑ δεν είχαν νρεθεί ποτέ στο παρελθόν σε τόσο ισχυρή θέση απέναντι στο Ιράν», πρόσθεσε ο Αμερικανός διπλωμάτης, εστιάζοντας στην πιθανποτητα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη.

»Έχουμε δει τη συμπεριφορά του Ιράν και πώς κτυπά προς όλες τις κατευθύνσεις», τόνισε και πρόσθεσε: «Μπορούμε να φανταστούμε τι θα είχε συμβεί, αν είχε ένα πυρηνικό όπλο στην κατοχή του».

Σχολιάζοντας τις πληροφορίες για υποστήριξη της Ρωσίας στο Ιράν μέσω της παροχής πληροφοριών, ο Μάικ Βαλτς είπε ότι «αυτό δεν θα ήταν αποτελεσματικό».

Πηγή: skai.gr

