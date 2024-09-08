Η αστυνομία στην πολιτεία Κεντάκι των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη επίθεση ενόπλου που με βάση τις πρώτες πληροφορίες ρίχνει, κατά τα φαινόμενα στην τύχη, εναντίον διερχόμενων στον αυτοκινητόδρομο Interstate 75 στην περιοχή της πόλης Λόντον.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, υπάρχουν τραυματίες.

The active shooter situation continues along Interstate 75 near London. Northbound and southbound lanes are closed from exit 41 to exit 59. Here are some pics from this area. pic.twitter.com/xbEmWbYsJN — Chris Bailey🌪️🌩️ (@Kentuckyweather) September 7, 2024

Το περιστατικό άρχισε να εκτυλίσσεται λίγο πριν από τις 18:00 (τοπική ώρα· περί τη 01:00 ώρα Ελλάδας), όταν αστυνομικοί κλήθηκαν στην περιοχή εξαιτίας τηλεφωνικών καταγγελιών πως οχήματα δέχθηκαν πυρά στον αυτοκινητόδρομο, στο τμήμα του στην κομητεία Λόρελ, ανέφεραν ΜΜΕ.

Πάντα κατά την αστυνομία, τα πυρά προήλθαν από περιοχή με βλάστηση.

«Παρακαλούμε αποφύγετε τον I-75 μέχρι νεοτέρας! Χρησιμοποιήστε εναλλακτικές διαδρομές και μην πλησιάσετε καν», τόνισε μέσω Facebook ο δήμαρχος της πόλης Λόντον, ο Ράνταλ Γουέντλ.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης διαφεύγει τη σύλληψη μέχρι στιγμής.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, ο Άντι Μπεσίαρ, παρότρυνε επίσης μέσω X τους κατοίκους της πολιτείας να αποφεύγουν τον τομέα και πρόσθεσε πως «θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις είναι διαθέσιμες».

