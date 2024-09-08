Δεκατρείς άνθρωποι απανθρακώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στο βόρειο τμήμα της Ακτής Ελεφαντοστού στο οποίο ενεπλάκησαν συγκεκριμένα ένα επιβατικό λεωφορείο από το Μάλι και ένα βυτιοφόρο, έγινε γνωστό το Σάββατο από τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το τροχαίο σημειώθηκε την Παρασκευή γύρω στις 23.00 τοπική ώρα στον αυτοκινητόδρομο Α3 που συνδέει το Μπουακέ και το Κορχογκό, τις δύο μεγάλες πόλεις στον βορρά της χώρας.

NIAKARA A3



Quelques images de la collision entre 1Car de transport de voyageurs et 1 camions- citerne chargé de carburant



Pour rappel le bilan est de 13 m0rts calcinés et 45 blessés selon Police Secours



Beaucoup de forces aux familles endeuillées🥺💔 pic.twitter.com/QfhaiSN7C2 — Varan 🐊 2.0⭐️⭐️⭐️🇨🇮🖖🏿 (@LucaVaran) September 7, 2024

Η σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ του λεωφορείου και ενός βυτιοφόρου “υπερφορτωμένου με καύσιμα” που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, ενώ ο δρόμος είχε στενέψει από “ένα φορτηγό με εμπορεύματα, σταθμευμένο χωρίς καμία ένδειξη”, αναφέρει η Police Secours, μια πλατφόρμα συναγερμού που καταγράφει τα τροχαία δυστυχήματα στη χώρα.

“Η σύγκρουση μεταξύ του λεωφορείου και του βυτιοφόρου προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά”, διευκρινίζει η Police Secours, αναφέροντας έναν “βαρύ απολογισμό θυμάτων που είναι ακόμη προσωρινός” με “13 απανθρακωμένες σορούς”.

Ο απολογισμός επιβεβαιώθηκε από το ειδησεογραφικό πρακτορείο Agence ivoirienne de presse (AIP).

Σαράντα πέντε τραυματίες, εκ των οποίων 19 παιδιά, μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία των γειτονικών πόλεων Κατιολά και Νιακαρά.

Τα θανατηφόρα τροχαία είναι συχνά στην Ακτή Ελεφαντοστού, λόγω της κακής κατάστασης ορισμένων δρόμων και πολλών οχημάτων, καθώς και της μη τήρησης του κώδικά οδικής κυκλοφορίας από οδηγούς.

Χίλιοι με 1.500 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο στους δρόμους της Ακτής του Ελεφαντοστού, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

