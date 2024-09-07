Λίβανος: 3 διασώστες της Πολιτικής Προστασίας νεκροί σε επίθεση του Ισραήλ

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι τρεις διασώστες σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε ισραηλινή επίθεση εναντίον ομάδας της Πολιτικής Προστασίας που κατέσβηνε πυρκαγιές στον νότιο Λίβανο.

"Ο ισραηλινός εχθρός στόχευσε μια ομάδα της Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου που κατέσβηνε πυρκαγιές οι οποίες προκλήθηκαν από τα πρόσφατα ισραηλινά πλήγματα στο χωριό Φρουν, με αποτέλεσμα τον θάνατο των τριών διασωστών", δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση προσθέτοντας ότι οι δύο τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Το υπουργείο "καταδικάζει την κατάφωρη αυτή ισραηλινή επίθεση που είχε στόχο ομάδα επίσημου οργάνου του κράτους του Λιβάνου".

Ο νότιος Λίβανος έχει γίνει το πεδίο σχεδόν καθημερινών ανταλλαγών πυρών μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ισραηλινού στρατού μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς, συμμάχου του λιβανέζικου κινήματος. 'Εκτοτε έχουν σκοτωθεί 614 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαχητές της Χεζμπολάχ αλλά και τουλάχιστον 138 άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην ισραηλινή πλευρά, 24 στρατιώτες και 26 πολίτες έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τον στρατό.

Σήμερα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σειρά επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων και θέσεων κοντά στα σύνορα, κυρίως με τη χρήση ρουκετών Κατιούσα, αναφέροντας ότι μερικές επιθέσεις έγιναν ως απάντηση στις "επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού" κατά του νότιου Λιβάνου.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικά πλήγματα και βομβαρδισμούς σε αρκετές περιοχές στον νότο της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εντόπισε "βλήματα" που προήλθαν από τον Λίβανο, και αναχαίτισε μερικά από αυτά. Διευκρίνισε ότι έπληξε "στρατιωτική υποδομή της Χεζμπολάχ και μια βάση εκτόξευσης" ρουκετών στην περιοχή Καμπρίκα και σε άλλες περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

