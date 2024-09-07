Κένυα: 21 νεκροί από την πυρκαγιά σε σχολικό κοιτώνα

Η πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα στον κοιτώνα δημοτικού σχολείου στην κεντρική Κένυα μετρά ήδη 21 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, ενώ δεκάδες μαθητές εξακολουθούν να αγνοούνται, βυθίζοντας τις οικογένειες στην αγωνία.

Η πυρκαγιά στην Ακαδημία Χιλσάιντ Ενταράσα της κομητείας Νιέρι εκδηλώθηκε την Πέμπτη γύρω στα μεσάνυχτα σε έναν κοιτώνα όπου κοιμούνταν περισσότερα από 150 αγόρια. Το σχολείο, που έχει 800 μαθητές, ηλικίας από 9 έως 12 ή 13 ετών, βρίσκεται σε ημιαγροτική περιοχή κάπου 170 χλμ. βορείως της πρωτεύουσας Ναϊρόμπι.

Ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 21, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Ισαάκ Μουαούρα. "Οι έρευνες για τους θανάτους ολοκληρώθηκαν. Με μεγάλη λύπη αναφέρουμε ότι 19 σοροί βρέθηκαν στο μέρος αυτό", είπε στους δημοσιογράφους προσθέτοντας ότι δύο ακόμη θύματα κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Προηγούμενος απολογισμός που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί από τον πρόεδρο Γουίλιαμ Ρούτο έκανε λόγο για 18 αγόρια που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά.

"Είναι απίστευτα οδυνηρό για τη χώρα να χάνει τόσους πολλά υποσχόμενους νέους Κενυάτες. Είναι βαριά η καρδιά μας. Πρόκειται για μια καταστροφή πέρα από κάθε φαντασία", δήλωσε ο πρόεδρος Ρούτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

