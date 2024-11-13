Κεντάκι: 2 νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο της Givaudan

Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής χρωστικών ουσιών για τρόφιμα και ποτά, το οποίο ανήκει στον ελβετικό όμιλο Givaudan, προκάλεσε σήμερα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό αρκετών άλλων.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο εργοστάσιο που αγόρασε το 2021 ο όμιλος Givaudan, στο Λούισβιλ του Κεντάκι.

«Συμμεριζόμαστε τη θλίψη των οικογενειών, φίλων και αγαπημένων όσων έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν σε αυτήν την πολύ δύσκολη στιγμή», αναφέρει η ανακοίνωση του ελβετικού ομίλου.

«Βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια της έρευνας για να προσδιορίσουμε τα αίτια» της έκρηξης, συμπληρώνει.

Ζημιές υπέστησαν κτίρια σε κοντινή απόσταση από το εργοστάσιο. Ο δήμαρχος Κρεγκ Γκρίνμπεργκ ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να μην απομακρύνουν συντρίμμια που μπορεί να εκσφενδονίστηκαν στις αυλές σπιτιών, επειδή ενδεχομένως «θα βοηθήσουν τους ερευνητές να καταλάβουν τι συνέβη».

Πρόκειται για «ένα απίστευτα θλιβερό και τραγικό περιστατικό», δήλωσε σήμερα ο Γκρίνμπεργκ, εξηγώντας ότι έχασαν τη ζωή τους δυο άνθρωποι που πήγαν στη δουλειά «για να καλύψουν τις ανάγκες των οικογενειών τους» όταν συνέβη η τραγωδία.

Ένα από τα θύματα υπέκυψε στα τραύματά του μετά τη διακομιδή του σε νοσοκομείο, ενώ άλλος ένας υπάλληλος ανασύρθηκε νεκρός από τα ερείπια του κτιρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.