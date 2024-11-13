Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε εκτενείς αναφορές στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τουρκία τηρεί στάση αναμονής για να δει ποια θα είναι η πολιτική της νέας αμερικανικής κυβέρνησης και θα πράξει αναλόγως.

Ευχήθηκε να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, σε αυτήν τη θητεία του, πολύ διαφορετικές κινήσεις όσον αφορά την περιοχή, γιατί -όπως είπε- «τα μηνύματα που δίνει κατά καιρούς μας ανησυχούν». Παράλληλα, άφησε ανοικτό παράθυρο για τη συνεργασία της Τουρκίας στον τομέα της τεχνολογίας με τον Ίλον Μασκ, ανάλογα και με τις αρμοδιότητες που θα αναλάβει ο επιχειρηματίας στην κυβέρνηση Τραμπ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, κατά την πτήση της επιστροφής του από το Αζερμπαϊτζάν, όπου συμμετείχε στη σύνοδο της COP29, ο Τούρκος πρόεδρος -σε αντίθεση με προηγούμενη τοποθέτησή του- διευκρίνισε αυτήν τη φορά ότι «η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στη νέα περίοδο δεν θα επιτευχθεί μέσω της τηλεφωνικής διπλωματίας», αλλά όπως είπε «ελπίζουμε ότι θα συναντηθούμε με τον κ. Τραμπ σε διεθνείς συνόδους ή διμερώς για να καθορίσουμε πώς θα αξιολογήσουμε την επόμενη περίοδο με πολύ καλύτερο τρόπο».

Προς το παρόν, ανέφερε, «πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το Υπουργικό Συμβούλιο του κ. Τραμπ, τι είδους Υπουργικό Συμβούλιο θα προκύψει. Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο του κ. Τραμπ θα γνωριστεί πολύ καλύτερα με τους συνεργάτες μου στο δικό μου Υπουργικό Συμβούλιο μέσω συναντήσεων και ελπίζουμε ότι θα κάνουμε τα επόμενα βήματά μας αναλόγως. Σε αυτό το σημείο, οι αντιπρόεδροι και οι υπουργοί Εξωτερικών είναι σημαντικοί».

Στην ερώτηση αν η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ μειώνει την απειλή περιφερειακού πολέμου και ισραηλινής κατοχής, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άφησε να εννοηθεί ότι επίσης τηρεί στάση αναμονής. «Μου φαίνεται ότι είναι λίγο νωρίς για συμπεράσματα σε αυτό το θέμα. Ας δούμε πρώτα τον Τραμπ να αναλαμβάνει καθήκοντα στη θέση του Μπάιντεν. Τι βήματα θα κάνει στη νέα περίοδο μετά την παραλαβή και θα το δούμε τότε», ανέφερε.

«Τα μηνύματα που δίνει κατά καιρούς μας ανησυχούν» είπε για τον Ντ. Τραμπ ο Τούρκος πρόεδρος, ευχόμενος να κάνει τώρα διαφορετικές κινήσεις που αφορούν την περιοχή. «Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να δούμε από τον Ιανουάριο και μετά. Όπως επικοινωνήσαμε και μιλήσαμε μαζί του μέσα σε λίγες ημέρες μετά την εκλογή του, πιστεύω ότι θα έχουμε επαφές με τον ίδιο τρόπο και την επόμενη περίοδο», συμπλήρωσε ο κ. Ερντογάν.

Παρατήρησε ότι οι συναντήσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο παρελθόν ήταν ασύγκριτα περισσότερες σε σχέση με τον Μπάιντεν και εξέφρασε την επιθυμία του να γίνουν βήματα με τον καλύτερο τρόπο αυτήν την περίοδο για να επωφεληθούν από αυτό τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Τουρκία.

Έμφαση έδωσε ο Ταγίπ Ερντογάν στην οικονομική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας: «Η κύρια προσδοκία μας είναι η βούληση να αξιοποιηθούν αυτές οι ευκαιρίες και να γίνουν βήματα που θα ωφελήσουν και τις δύο χώρες. Προσεγγίζουμε με γνώμονα τα συμφέροντα της χώρας μας, όπως κάνει κάθε ηγέτης. Η κυβέρνηση Τραμπ βλέπει την οικονομία ως μία από τις προτεραιότητές της. Η Τουρκία είναι μια χώρα που προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες με τη στρατηγική γεωγραφική της θέση και τον πληθυσμό της. Μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για να αυξήσουμε τον όγκο του εμπορίου και να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Είναι δυνατόν να αναπτυχθούν νέες συνεργασίες ιδίως στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και της τεχνολογίας».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχολίασε επίσης το γεγονός ότι, κατά την προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ, ο Ίλον Μασκ στάθηκε στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ. «Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι ότι ο Μασκ είναι επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον τομέα του διαστήματος και της τεχνολογίας. Είναι κάποιος που παρακολουθεί στενά την τεχνολογία και έχει κάνει κάποια σοβαρά τεχνολογικά βήματα. Είχαμε μια συνάντηση μαζί του στην Τουρκία για το θέμα αυτό», σημείωσε για να συμπληρώσει: «Τα επιτεύγματα της Τουρκίας στον τομέα της τεχνολογίας προσελκύουν την προσοχή του κόσμου. Η τεχνολογία δεν είναι ένας τομέας στον οποίο μπορείς να προοδεύσεις μόνος σου, χρειάζεσαι οπωσδήποτε κάποια συνεργασία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

