Η Κίνα εκτέλεσε τρεις καταδικασθέντες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Τρεις καταδικασθέντες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων εκτελέστηκαν σήμερα στην Κίνα, ανακοίνωσε το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η καταδίκη στην εσχάτη των ποινών και η εκτέλεση των τριών εγκληματιών καταδεικνύει τη μηδενική ανοχή της Κίνας στη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, ενώ αναμένεται να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας για άλλους παιδεραστές.

Ένας από τους τρεις άνδρες που εκτελέστηκαν, ένας δάσκαλος δημοτικού σχολείου με το επώνυμο Γκουό, κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό έξι μαθητριών - περισσότερες από 100 φορές - μεταξύ 2013 και 2019. Όλα τα θύματα ήταν ηλικίας κάτω των 14 ετών όταν κακοποιήθηκαν για πρώτη φορά από τον Γκουό.

Ο δεύτερος άνδρας που εκτελέστηκε, ένας εργάτης με το επώνυμο Σανγκ, κρίθηκε ένοχος για τη σεξουαλική κακοποίηση οκτώ κοριτσιών, χρησιμοποιώντας μεθόδους εξαπάτησης ή βίας, μεταξύ 2011 και 2020.

Εντόπιζε τα υποψήφια θύματά του σε διάφορους δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, λεωφορεία, ακόμη και έξω από νηπιαγωγεία. Διαπιστώθηκε ότι εκβίαζε πολλά από τα θύματά του, απειλώντας ότι θα δημοσιοποιούσε άσεμνες φωτογραφίες τους εάν δεν ικανοποιούσαν τις αρρωστημένες ορέξεις του.

Ο τρίτος άνδρας που εκτελέστηκε, ένας καταστηματάρχης με το επώνυμο Γκονγκ, κρίθηκε ένοχος για τον εξαναγκασμό ενός κοριτσιού σε σεξουαλικές συνευρέσεις επί σχεδόν μια πενταετία, αρχής γενομένης από το 2015 όταν το θύμα ήταν μόλις 12 ετών. Το 2020, αφού είχε κατ’ επανάληψη κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον Γκονγκ και άλλους παιδεραστές, το κορίτσι αυτοκτόνησε σε ηλικία 16 ετών.

Το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι η κινεζική δικαιοσύνη θα είναι αμείλικτη σε υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που επισύρουν τη θανατική ποινή.

Επισημαίνει ότι οι περισσότεροι βιαστές ανηλίκων έχει διαπιστωθεί πως ανήκαν στον οικογενειακό κύκλο των θυμάτων, ήταν δάσκαλοι ή γείτονες τους, ή τα είχαν προσεγγίσει μέσω διαδικτύου.

Οι δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος ανηλίκων στοχεύουν συνήθως ευάλωτα παιδιά, με ανεπαρκή οικογενειακή επίβλεψη ή με νοητική υστέρηση.

Σύμφωνα με το κινεζικό ποινικό δίκαιο, όποιος έχει σεξουαλική επαφή με ανήλικη κάτω των 14 ετών θεωρείται βιαστής και αντιμετωπίζει βαρύτατη ποινή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

