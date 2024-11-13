Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε drones στο Τελ Αβίβ

Η οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου δήλωσε ότι εκτόξευσε σήμερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά για να επιτεθεί κατά του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού στο Τελ Αβίβ, όπου βρίσκεται το υπουργείο Άμυνας, στο κεντρικό Ισραήλ.

Σε ανακοίνωση, το φιλοϊρανικό κίνημα δήλωσε ότι πραγματοποίησε για πρώτη φορά "αεροπορική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά, στη βάση Χακίρια (το κτίριο του υπουργείου Άμυνας και το αρχηγείο του ισραηλινού γενικού επιτελείου) στην πόλη του Τελ Αβίβ".

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι αναχαίτισε 40 βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο σήμερα, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις αυτές δεν προκάλεσαν τραυματισμούς.

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος δηλώνει ότι θέλει να εξουδετερώσει τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο για να καταστεί δυνατή η επιστροφή στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ των εκτοπισμένων κατοίκων του, δεν διευκρίνισε ποιες εγκαταστάσεις αποτέλεσαν στόχο.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, το γραφείο του εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού απάντησε ότι "δεν αντιδρά στους ισχυρισμούς της Χεζμπολάχ".

Χθες, το ισλαμιστικό κίνημα του Λιβάνου εναντίον του οποίου το Ισραήλ πολεμά από τις 23 Σεπτεμβρίου, ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση με πυραύλους σε στρατιωτική αεροπορική βάση νοτίως του Τελ Αβίβ.

Η Χεζμπολάχ αναλαμβάνει καθημερινά την ευθύνη επιθέσεων με ρουκέτες, πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του βορείου Ισραήλ, αλλά μερικές φορές και για επιθέσεις στο κέντρο της χώρας. Δηλώνει ότι ενεργεί έτσι σε ένδειξη υποστήριξης στη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπου το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα είναι σε πόλεμο με το Ισραήλ από την 7η Οκτωβρίου 2023, ημέρα της άνευ προηγουμένου επίθεσης της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Σχεδόν 3.300 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου από τότε που άρχισαν οι εχθροπραξίες τον Οκτώβριο του 2023 μεταξύ του Ισραήλ και του βαριά οπλισμένου κινήματος.

Τα περισσότερα θύματα έχουν σκοτωθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά την εκστρατεία σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της δεν ανακοινώνει πλέον τις απώλειές της μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χασάν Νασράλα σε ισραηλινό πλήγμα στις 27 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

