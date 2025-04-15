Σχεδόν 300.000 κάτοικοι μιας πόλης στην Αλάσκα έλαβαν προειδοποίηση για επικείμενη έκρηξη ηφαιστείου.

Το όρος Σπέρ, κοντά στη μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκα, το Άνκορατζ, παρουσιάζει αυξημένη σεισμική δραστηριότητα τους τελευταίους μήνες, με μπαράζ μικροσεισμών να σημειώνονται στην περιοχή, όπως μεταδίδει η dailymail.

«Η αναταραχή συνεχίζεται στο ηφαίστειο», ανέφερε το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Αλάσκας (AVO) σε ενημέρωση της Δευτέρας. «Η σεισμικότητα παραμένει αυξημένη με περιστασιακούς μικρούς, ρηχούς ηφαιστειακούς σεισμούς που εντοπίστηκαν κάτω από το ηφαίστειο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας».

Οι αξιωματούχοι λένε ότι η αυξημένη σεισμική δραστηριότητα είναι ένα σημάδι ότι το μάγμα ανεβαίνει κάτω από το βουνό προκαλώντας πίεση και ρωγμές στα γύρω πετρώματα, οδηγώντας σε σεισμούς. Οι κάτοικοι του Άνκορατζ εφοδιάζονται τώρα με προστατευτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης της TikToker Lia, η οποία έδειξε πώς η ίδια και η οικογένειά της προετοιμάζονται για την επικείμενη έκρηξη.

H μεγαλύτερη ανησυχία

«Το όρος Σπερ πρόκειται να εκραγεί και θέλω να βεβαιωθώ ότι είμαστε προετοιμασμένοι, επειδή δεν έχουμε ζήσει ποτέ από ηφαιστειακή έκρηξη», είπε η ίδια.

Εξήγησε ότι η μεγαλύτερη ανησυχία είναι η τέφρα που θα εκτοξευθεί από την έκρηξη πάνω από την πόλη, δείχνοντας ότι αγόρασε αρκετές αναπνευστικές συσκευές, γυαλιά και φίλτρα αέρα για το όχημά της.

Η Lia είπε ότι αγόρασε γυαλιά κολύμβησης, εξηγώντας ότι έπρεπε να είναι σφιχτά γύρω από το κεφάλι για να κρατήσουν τη στάχτη μακριά από τα μάτια. Αγόρασε επίσης ένα ζευγάρι γυαλιά για τον σκύλο της, κάτι που έκαναν πολλοί κάτοικοι του Άνκορατζ για να προστατεύσουν τα σκυλάκια τους.

Η ίδια δήλωσε ότι οι πόρτες και τα παράθυρά της «σφραγίζουν πολύ καλά», οπότε δεν αγόρασε ταινία. Ωστόσο, άλλοι κάτοικοι έχουν αποθηκεύσει μονωτική ταινία που θα τοποθετήσουν γύρω από τα περβάζια των παραθύρων και τα ανοίγματα των θυρών για να προστατευτούν από την πτώση της στάχτης και άλλους κινδύνους.

«Οπότε τώρα απλά περιμένουμε να εκραγεί και να δούμε πώς θα πάει», δήλωσε η Lia στο TikTok, εξηγώντας ότι οι ειδικοί προβλέπουν η πόλη θα γεμίσει με τέφρα.

Το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Αλάσκας (AVO) προβλέπει ότι αυτή η έκρηξη θα είναι παρόμοια με εκείνες του 1953 και του 1992, όπότε παρατηρήθηκαν, «ένα ή περισσότερα εκρηκτικά γεγονότα, καθένα από τα οποία διήρκεσε έως και λίγες ώρες, παράγοντας σύννεφα τέφρας που μεταφέρονταν στον άνεμο πάνω από τη νοτιοκεντρική Αλάσκα.

Το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Αλάσκας (AVO) σημείωσε τη Δευτέρα ότι δεν είδε ενδείξεις ατμού από το όρος Σπερ μέσω των επίγειων καμερών της, αλλά δεν μπόρεσε να καταγράψει δορυφορικά δεδομένα λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Μέτρησε σημαντικά αυξημένες εκπομπές ηφαιστειακών αερίων στις 7 Μαρτίου, αλλά υποχώρησαν την τελευταία εβδομάδα. Η διακοπή των εκπομπών θα μπορούσε να σημαίνει ότι έχει σχηματιστεί απόφραξη από στερεοποιημένο μάγμα ή ότι το αέριο έχει παγιδευτεί στο υπέδαφος.

Μπορεί το μάγμα να εξακολουθεί να ανεβαίνει και τα αέρια να σχηματίζονται, αλλά αντί να απελευθερώνονται στην επιφάνεια, παγιδεύονται και τα δύο, προσθέτοντας περισσότερη πίεση στο σύστημα.

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα το όρος Σπερ να ηρεμεί, αλλά όταν εκραγεί, το γεγονός «θα είναι εκρηκτικό» δήλωσε ο Matt Haney, επιστημονικός υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Ηφαιστείων της Αλάσκας (AVO) στην DailyMail.

Τι θα μπορούσε να συμβεί - Ποια θα ήταν η διάρκειά του

Κάθε εκρηκτικό επεισόδιο που θα παρήγαγε στάχτη και θα διαρκούσε τρεις έως τέσσερις ώρες, με αποτέλεσμα το Άνκορατζ και άλλες κοντινές κοινότητες να τυλιχθούν σε ένα γιγαντιαίο σύννεφο. Αν και το Άνκορατζ δεν βρίσκεται εντός της ζώνης πρόσκρουσης, τεράστια σύννεφα τέφρας είναι πιθανό να καλύψουν την πόλη και τους κατοίκους. Η ηφαιστειακή τέφρα μπορεί να ερεθίσει τα μάτια, τη μύτη και το λαιμό και να προκαλέσει σοβαρότερα προβλήματα υγείας σε άτομα με άσθμα, άλλες μορφές πνευμονοπάθειας και σοβαρά καρδιακά προβλήματα.

Αύξησαν το επίπεδο σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο 2

Στις 20 Μαρτίου, οι αξιωματούχοι του Άνκορατζ αύξησαν το επίπεδο σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο 2, πράγμα που σημαίνει ότι θα αυξήσουν την επικοινωνία με το κοινό σχετικά με την απειλή και οι υπηρεσίες δημόσιας ασφάλειας θα προετοιμαστούν για να ξεκινήσουν τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης της έκρηξης. Η πόλη εξέδωσε επίσης συστάσεις ασφαλείας για τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων ενόψει της πιθανής έκρηξης.

Αγόρασαν εξοπλισμό και για τα ζώα τους

Οι αξιωματούχοι συμβούλευσαν τους ανθρώπους να κρατούν τα ζώα τους μέσα όσο το δυνατόν περισσότερο, να έχουν αρκετή τροφή και φάρμακα για δύο εβδομάδες. Οι κάτοικοι του Άνκορατζ δεν πήραν τις προειδοποιήσεις αψήφιστα και αγόρασαν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τους ίδιους και τα σκυλιά τους.

«Ετοιμαζόμαστε για την ηφαιστειακή έκρηξη», δήλωσε και η χρήστης του TikTok Angela Łot'oydaatlno Gonzalez σε ένα πρόσφατο βίντεο.

Το AK Bark, ένα κατάστημα κατοικίδιων ζώων στο Anchorage, πουλάει προστατευτικά γυαλιά για σκύλους και ο ιδιοκτήτης Mark Robokoff δήλωσε στο NPR ότι πούλησε περισσότερα από 500 ζευγάρια τον Μάρτιο. Πρόσθεσε ότι ένα φορτίο αναπνευστήρων σκύλων κατευθύνεται επίσης στο κατάστημα και έχει ήδη προπωλήσει 1.800 από αυτά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.