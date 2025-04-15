Λογαριασμός
Το Βατικανό θα αγιοποιήσει τον Γκαουντί, τον «αρχιτέκτονα του Θεού»

Σχεδόν έναν αιώνα μετά τον θάνατο του, στο πρώτο βήμα της διαδικασίας, ο Πάπας Φραγκίσκος αναγνώρισε τις «ηρωικές αρετές» του δημιουργού της Σαγράδα Φαμίλια 

sagrada

Η Καθολική Εκκλησία ετοιμάζεται να αγιοποιήσει τον Καταλανό αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί, τον άνθρωπο που οραματίστηκε και δούλεψε όλη του τη ζωή για την εμβληματική βασιλική της Σαγκράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη.

Όπως ανακοινώθηκε από το Βατικανό, ο Πάπας Φραγκίσκος αναγνώρισε τις «ηρωικές αρετές» του Γκαουντί - το πρώτο βήμα της διαδικασίας αγιοποίησης. 

Οι θαυμαστές  του Γκαουντί σε όλο τον κόσμο ζητούν επίμονα εδώ και 3 δεκαετίες την αγιοποίησή του, υποστηρίζοντας ότι το αρχιτεκτονικό δέος της Σαγκράδα Φαμίλια έχει πείσει πολλούς ανθρώπους να προσηλυτιστούν στον καθολικισμό.

«Δεν υπάρχουν σοβαρά εμπόδια», είχε δηλώσει το 2003 ο αρχιτέκτονας και τότε πρόεδρος της Εταιρείας Αγιοποίησης του Γκαουντί, Χοσέ Μανουέλ Αλμουζάρα. Μάλιστα είχε πει ότι  περίπου  80.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που προσεύχονταν στον Γκαουντί, παρακαλώντας τον να κάνει θαύματα.

sagrada

Σχεδόν έναν αιώνα μετά τον θάνατο του Γκαουντί, η διακήρυξη είναι ένα από τα αρχικά βήματα στη μακρά και πολύπλοκη διαδικασία προς την αγιότητα.

Το επόμενο βήμα στη διαδικασία είναι να οσιοποιηθεί. Για αυτό θα πρέπει να αποδοθεί ένα πρώτο θαύμα στον Γκαουντί.

Μετά από αυτό, θα χρειαζόταν ένα δεύτερο θαύμα για να ανακηρυχθεί άγιος.

Η κατασκευή της Σαγράδα Φαμίλια ξεκίνησε το 1882, αλλά το έργο παραμένει ακόμα ημιτελές. 

Ο Γκαουντί, βαθιά θρησκευόμενος, εργάστηκε για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες πάνω στο εμβληματικό αυτό έργο, που θεωρείται ο μεγαλύτερος ημιτελής καθολικό ναός στον κόσμο, έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόλους έλξης τουριστών στην Ευρώπη.

Το έργο επρόκειτο να ολοκληρωθεί έως το 2026, την εκατονταετηρίδα από τον θάνατο του Γκαουντί, τον οποίο το μέσο ενημέρωσης του Βατικανού, Vatican News, αποκάλεσε «αρχιτέκτονα του Θεού».

