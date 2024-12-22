Μήνυμα να στραφούμε στην αγάπη και όχι στον φόβο, έστειλε η Κέιτ Μίντλετον από την καθιερωμένη ετήσια συναυλία που διοργανώνει για τα Χριστούγεννα στο Αββαείο του Ουέστμινστερ στις αρχές Δεκεμβρίου, στην οποία παρευρέθηκε και οποία θα προβληθεί την παραμονή των Χριστουγέννων.

Στη δημοσιότητα δόθηκε από το παλάτι η στ5ιγμή που η Πριγκίπισσα της Ουαλίας εκφωνεί το χριστουγεννιάτικο μήνυμά της.

Το Παλάτι έδωσε στη δημοσιότητα την έναρξη της συναυλίας όπου ακούγεται η Κέιτ Μίντλετον να μεταφέρει το χριστουγεννιάτικο μήνυμά της.

Μήνυμα για αγάπη στον εαυτό μας και στους άλλους

«Τα Χριστούγεννα είναι μια από τις αγαπημένες μου περιόδους του χρόνου. Είναι η εποχή για δώρα, γιρλάντες και τάρτες με μαρμελάδα φρούτων, αλλά είναι επίσης μια εποχή για να επιβραδύνουμε και να συλλογιστούμε τα βαθύτερα πράγματα που μας συνδέουν όλους», ανέφερε η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

«Όταν σταματάμε και απομακρυνόμαστε από τις πιέσεις της καθημερινής ζωής, βρίσκουμε το χώρο να ζήσουμε τη ζωή μας με ανοιχτή καρδιά, με αγάπη, καλοσύνη και συγχώρεση, κάτι που αποτελεί μεγάλο μέρος του πνεύματος των Χριστουγέννων», πρόσθεσε.

«Η ιστορία της Γέννησης του Χριστού μας ενθαρρύνει να σκεφτούμε τις εμπειρίες και τα συναισθήματα των άλλων. Αντανακλά επίσης τα δικά μας ευάλωτα σημεία και μας υπενθυμίζει τη σημασία του να δίνουμε και να δεχόμαστε ενσυναίσθηση, καθώς και το πόσο πολύ χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον παρά τις διαφορές μας. Πάνω απ’ όλα, μας ενθαρρύνει να στραφούμε στην αγάπη και όχι στον φόβο», αναφέρει στο μήνυμα η Κέιτ Μίντλετον.

«Η αγάπη που δείχνουμε στους εαυτούς μας και η αγάπη που δείχνουμε στους άλλους. Την αγάπη που ακούει με ενσυναίσθηση, την αγάπη που είναι ευγενική και κατανοητική, την αγάπη που συγχωρεί και την αγάπη που φέρνει χαρά και ελπίδα. Η αγάπη είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να λάβουμε, όχι μόνο τα Χριστούγεννα, αλλά κάθε μέρα της ζωής μας», κατέληξε στο μήνυμα της.

Το θέμα της φετινής συναυλίας «Μαζί τα Χριστούγεννα» είναι η αγάπη και η ενσυναίσθηση και θεωρείται ότι έχει επιλεγεί από την Κέιτ Μίντλετον μετά τη δύσκολη χρονιά που πέρασε και τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

