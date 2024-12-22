Συρία: Οι ερευνητές του ΟΗΕ ζητούν εξουσιοδότηση για να ξεκινήσουν το έργο τους επί του πεδίου

Ο επικεφαλής των ερευνητών του ΟΗΕ για τη Συρία, οι οποίοι εργάζονται για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν στη χώρα, δήλωσε σήμερα ότι ζήτησε εξουσιοδότηση από τη νέα ηγεσία της χώρας για να ξεκινήσει το έργο του επί του πεδίου.

Έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι στιγμής εξ αποστάσεως, «έχουν τεκμηριωθεί εκατοντάδες κέντρα κράτησης (...) Κάθε κέντρο ασφαλείας, κάθε στρατιωτική βάση, κάθε φυλακή είχε τον δικό της τόπο κράτησης ή ομαδικό τάφο», επιβεβαίωσε ο Ρομπέρ Πετί, ο επικεφαλής του διεθνούς ανεξάρτητου μηχανισμού «IIIM» -μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων, που συστάθηκε με απόφαση του ΟΗΕ το 2016 για τη διερεύνηση των εγκλημάτων στη Συρία.

«Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να μάθουμε την πλήρη έκταση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η MIII, που εδρεύει στη Γενεύη, είναι υπεύθυνη για τη συνδρομή στην έρευνα και τη δίωξη των υπευθύνων για τα σοβαρότερα εγκλήματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που διαπράχθηκαν στη Συρία από την έναρξη του πολέμου το 2011.

Αυτοί οι ερευνητές του ΟΗΕ δεν είχαν ποτέ εξουσιοδοτηθεί από τη Δαμασκό να πάνε στη Συρία.

Ο Ρομπέρ Πετί είπε ότι η ομάδα του ζήτησε από τις νέες αρχές «άδεια για να έρθει εδώ και να ξεκινήσει η συζήτηση ενός πλαισίου για την εκτέλεση της εντολής μας».

«Είχαμε μια παραγωγική συνάντηση και ζητήσαμε επίσημα (...) να μπορέσουμε να επιστρέψουμε και να ξεκινήσουμε τις εργασίες, περιμένουμε την απάντησή τους», συνέχισε αυτός ο Καναδός εισαγγελέας και νομικός.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH), περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις φυλακές της πρώην συριακής κυβέρνησης από το 2011.

Από τότε που άνοιξαν οι φυλακές μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, υπήρξαν πολλοί φόβοι για τη διατήρηση εγγράφων και άλλων αποδεικτικών στοιχείων εγκλημάτων.

Για τον Πετί στη Συρία υπάρχουν «αρκετά στοιχεία (...) για να καταδικαστούν αυτοί που πρέπει να διωχθούν», αλλά η διατήρησή τους «θα απαιτήσει μεγάλο συντονισμό από όλες τις πλευρές».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

