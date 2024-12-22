Επικεφαλής Μοσάντ: Πιέζει για απευθείας χτύπημα στο Ιράν ως απάντηση για τους Χούθι

Κατά τη διάρκεια συζητήσεων υψηλού επιπέδου εντός της ηγεσίας πολιτικής και ασφάλειας του Ισραήλ, ο αρχηγός της Μοσάντ Ντέιβιντ (Ντέντι) Μπαρνέα φέρεται να ζήτησε απευθείας πλήγμα στο Ιράν μετά τις πρόσφατες επιθέσεις της πολιτοφυλακής Χούτι, ανέφερε την Κυριακή το Channel 13 News.

«Πρέπει να στοχεύσουμε το κεφάλι· το να χτυπήσουμε μόνο τους Χούθι δεν θα είναι αρκετό», φέρεται να δήλωσε ο Μπαρνέα κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.

Οι παρατηρήσεις του υπογραμμίζουν το αυξανόμενο συναίσθημα μεταξύ Ισραηλινών αξιωματούχων ότι το Ιράν, ως ο κύριος ενορχηστρωτής των περιφερειακών απειλών, πρέπει να θεωρηθεί άμεσα υπεύθυνος για τις ενέργειές του.

Νετανιάχου: Οι ενέργειες κατά των Χούθι θα συνεχιστούν

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί κατά των Χούθι στην Υεμένη, τους οποίους κατηγόρησε ότι απειλούν την παγκόσμια ναυσιπλοΐα και τη διεθνή τάξη, και κάλεσε τους Ισραηλινούς να διατηρήσουν την αποφασιστικότητά τους.

«Ακριβώς όπως πράξαμε σθεναρά απέναντι στους τρομοκρατικούς βραχίονες του άξονα του κακού του Ιράν, το ίδιο θα πράξουμε και εναντίον των Χούθι», είπε σε μια δήλωση μέσω βίντεο μία ημέρα μετά την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη ο οποίος έπεσε στην περιοχή του Τελ Αβίβ προκαλώντας ελαφρούς τραυματισμούς.

Πηγή: skai.gr

