Αλ Σαράα: Υπό κρατικό έλεγχο τα όπλα στη Συρία

Ο νέος ηγέτης της Συρίας Άχμαντ αλ Σαράα δήλωσε σήμερα ότι όλα τα όπλα της χώρας θα τεθούν υπό κρατικό έλεγχο κατά την επίσκεψη στη Δαμασκό του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας που ζήτησε την άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας και ότι μέσα στις επόμενες ημέρες η κυβέρνησή του θα ανακοινώσει τη νέα σύνθεση του υπουργείου Άμυνας και του στρατού.

Ο ηγέτης της ριζοσπαστικής ισλαμιστικής οργάνωσης Hayat Tahrir al-Sham (HTS), η οποία κυριαρχεί στον συνασπισμό που ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ στις αρχές Δεκεμβρίου, είπε ότι έπειτα από επικείμενες διαβουλεύσεις με αξιωματούχους της άμυνας και του στρατού για μια νέα στρατιωτική δομή, οι «ένοπλες φατρίες (θα) αρχίσουν να ανακοινώνουν τη διάλυσή τους και να εντάσσονται» στον στρατό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.