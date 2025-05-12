Κέιτ Μίντλετον: «Η φύση υπήρξε το καταφύγιό μου κατά τη διάρκεια της θεραπείας για τον καρκίνο» - Βίντεο

Η Κέιτ, Μίντλετον, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, δήλωσε πως η φύση υπήρξε το καταφύγιό της τον τελευταίο χρόνο, κατά τη διάρκεια του οποίου υποβλήθηκε σε προληπτική χημειοθεραπεία κατά του καρκίνου.

Σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Χ, με πλάνα από την ίδια και τον σύζυγό της, τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ, όπως και εικόνες του βρετανικού τοπίου, η Κέιτ μίλησε για τη σημασία που έχει για εκείνη ο φυσικός κόσμος.

«Τον τελευταίο χρόνο, η φύση υπήρξε το καταφύγιό μου», είπε η Κέιτ κατά τη διάρκεια του βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα με αφορμή τη Mental Health Awareness Week, ένα πολύ σημαντικό θέμα για το ζευγάρι.

SPRING.



This year’s Mental Health Awareness Week, we are celebrating humanity’s longstanding connection to nature, and its capacity to inspire us and help us to heal and grow in mind, body and spirit.



As we confront the challenges of an increasingly complex and digital world,… pic.twitter.com/lmxzxJUsiO — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 12, 2025

«Η ικανότητα του φυσικού κόσμου να μας εμπνέει, να μας διαπαιδαγωγεί και να μας βοηθά να θεραπευτούμε και να αναπτυχθούμε είναι απεριόριστη και γίνεται κατανοητή εδώ και γενιές».

Πριν από σχεδόν έναν χρόνο, όταν η Κέιτ, ηλικίας 43 ετών, ανακοίνωσε ότι θα υποβαλλόταν σε χημειοθεραπείες, αφού εξετάσεις που είχε κάνει έπειτα από μια σοβαρή επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, πέρυσι τον Ιανουάριο, είχαν αποκαλύψει ότι έπασχε από καρκίνο.

Η δούκισσα του Σάσεξ ολοκλήρωσε τη θεραπεία της τον Σεπτέμβριο και νωρίτερα αυτόν τον χρόνο αποκάλυψε πως η νόσος βρίσκεται σε ύφεση.

Τον περασμένο μήνα, η Κέιτ και ο Ουίλιαμ επισκέφθηκαν ένα γραφικό νησί στη Σκωτία για να γιορτάσουν την 14η επέτειο γάμου τους, με πλάνα από αυτήν την επίσκεψη να παρουσιάζονται στο βίντεο.

«Η άνοιξη είναι μια εποχή αναγέννησης, ελπίδας και νέας αρχής από τις σκοτεινές ημέρες του χειμώνα, ο έξω κόσμος ξυπνά ήσυχα με νέα ζωή και υπάρχει μια αίσθηση αισιοδοξίας, προσδοκίας και θετικής, ελπιδοφόρας αλλαγής», υπογράμμισε η ίδια.

«Όπως η φύση αναζωογονείται και ανανεώνεται, έτσι μπορούμε κι εμείς. Ας επανασυνδεθούμε με τη φύση και ας γιορτάσουμε μια νέα αυγή στις καρδιές μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

