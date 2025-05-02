Από το Παλάτι του Κένσινγκτον δόθηκε στη δημοσιότητα ένα γλυκό πορτρέτο της πριγκίπισσας Σάρλοτ, με ένα πλατύ, φωτεινό χαμόγελο, καθώς η μικρή γαλαζοαίματη συμπληρώνει σήμερα το 10ο έτος της ηλικίας της.

Συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Χαρούμενα δέκατα γενέθλια πριγκίπισσα Σάρλοτ».

Το τρυφερό στιγμιότυπο φέρει την υπογραφή της Κέιτ Μίντλετον η οποία συνεχίζει την παράδοση να απαθανατίζει προσωπικά σημαντικές στιγμές των παιδιών της.

Happy 10th Birthday Princess Charlotte! ❤



📸 The Princess of Wales pic.twitter.com/GckTgYXN8Y — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 2, 2025

Η Σάρλοτ ποζάρει φορώντας ένα casual μπουφάν παραλλαγής και άνετα ρούχα πεζοπορίας, ενώ βρίσκεται στην εξοχή της γραφικής κομητείας Κάμπρια της Βορειοδυτικής Αγγλίας, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, νωρίτερα φέτος.

Είναι το δεύτερο παιδί του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ ενώ είναι τρίτη στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου.

Το πλήρες όνομά της, «Σάρλοτ Ελίζαμπεθ Νταϊάνα», αποτελεί φόρο τιμής στην αείμνηστη γιαγιά της, πριγκίπισσα Νταϊάνα και την προγιαγιά της, βασίλισσα Ελισάβετ Β', σύμφωνα με το ABC News.

Πηγή: skai.gr

