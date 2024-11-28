Καζακστάν: Τρόλαραν τον Πούτιν - Εμφανίστηκε η ουκρανική σημαία κατά την επίσκεψή του

Τρόλαραν τον Βλαντίμιρ Πούτιν… Η αστυνομία του Καζακστάν ερευνά τη σύντομη εμφάνιση της ουκρανικής σημαίας σε μια μεγάλη οθόνη LED στην πρωτεύουσα Αστάνα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Εσωτερικών του Καζακστάν.



Η σημαία της Ουκρανίας εμφανίστηκε για λίγο, αργά την Τετάρτη αντί για την αναμενόμενη ρωσική, σε μια οθόνη που βρίσκεται σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους της Αστάνα.



Ο Πούτιν βρισκόταν ήδη στην πόλη εκείνη τη στιγμή και η οθόνη έκλεισε σύντομα, αλλά εικόνες και βίντεο από το περιστατικό κυκλοφόρησαν γρήγορα στο διαδίκτυο.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι εξετάζει όλες τις πιθανές εκδοχές, συμπεριλαμβανομένου ενός τεχνικού σφάλματος και μιας επίθεσης χάκερ.



Σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης που διεξήχθη πέρυσι, η πλειονότητα των Καζάκων είναι ουδέτερη όσον αφορά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά μεταξύ των υπολοίπων, οι υποστηρικτές της Ουκρανίας είναι σημαντικά περισσότεροι από αυτούς της Ρωσίας. Και με τη Ρωσία να είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους του Καζακστάν, ο ουκρανικός πόλεμος συχνά επηρεάζει και την οικονομία της χώρας.

Την Πέμπτη το νόμισμα τένγκε του Καζακστάν υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου.

Putin visited Kazakhstan for the second time this year.



He was greeted with a huge Ukrainian flag on a large screen on a building. Russian media said it was a hacker attack. pic.twitter.com/SoyKuWkboj — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 27, 2024

