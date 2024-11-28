Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, δήλωσε σήμερα ότι εκτιμά ότι οι ΗΠΑ θα τιμωρήσουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο επειδή εξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ.

Το Ισραήλ γνωστοποίησε χθες πως ενημέρωσε το ΔΠΔ ότι θα εφεσιβάλει την απόφαση του Δικαστηρίου που αφορά την έκδοση αυτών των ενταλμάτων σύλληψης.

Το ΔΠΔ, στο οποίο το Ισραήλ δεν είναι μέλος και του οποίου δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία, εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου, του Γκάλαντ και του επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Σε επίσκεψη που πραγματοποιεί στην Τσεχία, ο Σάαρ τόνισε σήμερα ότι και άλλες χώρες είναι αγανακτισμένες από την απόφαση αυτή του ΔΠΔ συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

«Τείνω να πιστεύω ότι στην Ουάσινγκτον, θα ψηφιστεί μια νομοθεσία πολύ σύντομα κατά του ΔΠΔ και κατά οποιουδήποτε συνεργάζεται μαζί του», τόνισε ο Σάαρ σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Τσέχο ομόλογό του Γιαν Λιπάβσκι.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, που βρίσκεται στον 14ο μήνα, όταν «επιτύχει τους στόχους του» να επιστρέψει ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς και να διασφαλίσει ότι η ισλαμιστική οργάνωση δεν θα ελέγχει πλέον τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Σάαρ συμπλήρωσε ότι το Ισραήλ δεν σκοπεύει να ελέγξει τη ζωή των πολιτών στη Γάζα, προσθέτοντας ότι η ειρήνη είναι «αναπόφευκτη», αλλά δεν μπορεί να βασίζεται σε «ψευδαισθήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

