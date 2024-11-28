Ρωσία: Ο Πατριάρχης Κύριλλος επέπληξε τους Ρώσους αξιωματούχους για τις πυρηνικές απειλές

Ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Πατριάρχης Κύριλλος πραγματοποίησε μια σπάνια επίπληξη σε Ρώσους κρατικούς αξιωματούχους για τις πυρηνικές απειλές τους προς τη Δύση.

Ο Κύριλλος, ένθερμος υποστηρικτής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του πολέμου του στην Ουκρανία, δήλωσε ότι η «κινδυνολογία για πιθανά σενάρια αποκάλυψης» και οι εικασίες για χρήση πυρηνικών όπλων «δεν είναι πνευματικά χρήσιμες» κατά τη διάρκεια δηλώσεων σε συνέδριο την Πέμπτη στη Μόσχα, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. Ο Πατριάρχης Κύριλλος δεν ανέφερε ποιος ευθύνεται για τις απειλές αυτές.

Ωστόσο, αρκετοί Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει τις πυρηνικές απειλές μετά την άδεια της Ουάσινγκτον στην Ουκρανία να διεξάγει πλήγματα με αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της Ρωσίας. Ο Πούτιν υπέγραψε επίσης ένα νέο πυρηνικό δόγμα που διευρύνει τους όρους εφαρμογής της χρήσης ατομικών όπλων, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να το χαρακτηρίζει ως ένα «μήνυμα προς όσους υποκινούν τη σύγκρουση στην Ουκρανία».

Οι χριστιανοί «δεν πρέπει να κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια και να παρακολουθούν σιωπηλά αυτό που συμβαίνει- πρέπει να αντιμετωπίζουν το κακό και να υποστηρίζουν υψηλά ηθικά ιδανικά», δήλωσε ο Κύριλλος σε εκδήλωση στη Μόσχα. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ελπίζει ότι η Ρωσία και η Ουκρανία «θα επανενωθούν μια μέρα».

Παρά τις όλο και πιο πολεμοχαρείς δηλώσεις του Πούτιν, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών εξακολουθούν να εκτιμούν ότι η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει όπλα μεγάλου βεληνεκούς βαθιά στη Ρωσία δεν αύξησε τον κίνδυνο πυρηνικής επίθεσης, ο οποίος παραμένει απίθανος, ανέφερε την Τετάρτη το Reuters

Πηγή: skai.gr

