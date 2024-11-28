«Συζητούμε με τις ΗΠΑ σε τρία επίπεδα που προσφέρει η ιδιότητα του κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, για το πώς μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες, έτσι ώστε όταν όλα είναι στη θέση τους, η Κυπριακή Δημοκρατία να μπορεί να γίνει κράτος μέλος του ΝΑΤΟ», δήλωσε σήμερα ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος στην τελετή για τον 8ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2024, που πραγματοποιείται στην πρώην Κρατική Έκθεση.

Κληθείς να δώσει «ξεκάθαρη απάντηση» αν η κυπριακή κυβέρνηση προτίθεται να υποβάλει αίτηση για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, ο Κύπριος πρόεδρος απάντησε ότι το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ λόγω των ενστάσεων της Τουρκίας, αποτρέπει την Εθνοφρουρά από πολλές ευκαιρίες, είτε αναβάθμισης είτε απόκτησης στρατιωτικού εξοπλισμού.

Πρόσθεσε ότι «και ακριβώς επειδή δεν θέλουμε την Εθνοφρουρά να χάνει αυτές τις ευκαιρίες, συζητούμε με τις ΗΠΑ - και χαίρομαι για τη θετική ανταπόκριση - σε τρία επίπεδα που προσφέρει η ιδιότητα του κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, για το πώς μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες, έτσι ώστε όταν όλα είναι στη θέση τους, η Κυπριακή Δημοκρατία να μπορεί να γίνει κράτος μέλος του ΝΑΤΟ».

Ο Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι «η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι για μας ύψιστης σημασίας και έτσι αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία, τόσο προς την κατεύθυνση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ όσο και προς την ΕΕ, όπου υπάρχουν αρκετά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στα οποία συμμετέχουμε για να πετύχουμε αυτό τον στόχο». Υπέδειξε ότι «την ίδια στιγμή έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, που συνοψίζεται στη γεωγραφική μας θέση, σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας».

Σημείωσε ότι «για τις υποδομές που έχουμε, είτε η ναυτική βάση είτε η αεροπορική βάση, έχει ήδη ληφθεί απόφαση για ενίσχυση και αναβάθμισή τους και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις για τη ναυτική βάση με την ΕΕ, για την αεροπορική βάση με τις ΗΠΑ. Αυτό πράττουμε πολύ συγκεκριμένα. Προς αυτή την κατεύθυνση βλέπουμε μια πολύ θετική ανταπόκριση και από τις ΗΠΑ, οφείλω να το αναγνωρίσω, βλέπετε όλα όσα γίνονται».

Δήλωσε ακόμη ότι σύντομα αναμένονται και άλλες σημαντικότατες εξελίξεις που αφορούν τον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας -και όχι μόνο- που θα ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ερωτηθείς πότε θα ωριμάσουν οι συνθήκες, που θα επιτρέπουν υποβολή της αίτησης για ένταξη στο ΝΑΤΟ, ο Χριστοδουλίδης είπε ότι «όσο πιο λίγα λέμε για αυτό το θέμα τόσο πιο κοντά είμαστε στον στόχο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

