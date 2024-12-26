Η έρευνα που διεξάγεται για τη συντριβή του αεροσκάφους των αερογραμμών του Αζερμπαϊτζάν δεν έχει καταλήξει ακόμη σε κανένα συμπέρασμα σχετικά με το εάν το αεροπλάνο καταρρίφθηκε από τη ρωσική αεράμυνα, δήλωσε την Πέμπτη ο περιφερειακός εισαγγελέας Μεταφορών του Μανγκιστάου, Αμπιλάμπεκ Ορνταμπάγιεφ.

Σύμφωνα με πηγές του Αζερμπαϊτζάν που επικαλείται το Reuters, το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines που συνετρίβη την Τετάρτη στο Καζακστάν καταρρίφθηκε από ένα ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας.

Το επιβατικό αεροσκάφος Embraer συνετρίβη κοντά στην πόλη Άχταου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 38 άνθρωποι. Νωρίτερα, έκανε εκτροπή της πορείας του πάνω από μια περιοχή της Ρωσίας όπου τους τελευταίους μήνες η Μόσχα χρησιμοποιούσε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να αντιμετωπίσει τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροπλάνα.

Το αεροπλάνο εκτελούσε την πτήση J2-8243 από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με προορισμό τον Γκρόζνι, στην Τσετσνία. Συνετρίβη στην απέναντι όχθη της Κασπίας Θάλασσας αφού αντιμετώπισε μια «έκτακτη ανάγκη». Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας, ενδέχεται να χτυπήθηκε από ένα σμήνος πουλιών.

Μία από τις πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπε ότι οι προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν ότι το αεροσκάφος χτυπήθηκε από ένα ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα Pantsir-S. Οι τηλεπικοινωνίες του διακόπηκαν λόγω ηλεκτρονικών παρεμβολών ενώ πλησίαζε στο Γκρόζνι. «Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι έγινε επίτηδες. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα, το Μπακού αναμένει από τη ρωσική πλευρά να παραδεχτεί την κατάρριψη του αζέρικου αεροσκάφους», πρόσθεσε.

Βίντεο από το σημείο της συντριβής που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το πρακτορείο Reuters δείχνουν κάτι που μοιάζει με ζημιές από θραύσματα στο τμήμα της ουράς του αεροπλάνου.

Πηγή: skai.gr

