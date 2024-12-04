Reuters: Η Χαμάς έχει πληροφορίες ότι το Ισραήλ ετοιμάζει επιχείριση διάσωσης ομήρων - Απειλεί με τον θάνατό τους

Η Χαμάς ισχυρίζεται πως έχει πληροφορίες ότι το Ισραήλ σκοπεύει να πραγματοποιήσει μια επιχείρηση διάσωσης ομήρων παρόμοια με εκείνη που διεξήγαγε στον καταυλισμό Νουσέιρατ της Γάζας τον Ιούνιο και απείλησε να «εξουδετερώσει» τους αιχμαλώτους, εάν μια τέτοια επιχείρηση λάβει χώρα, σύμφωνα με μια εσωτερική ανακοίνωση που περιήλθε σήμερα σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Σε μια εσωτερική ανακοίνωση με ημερομηνία 22α Νοεμβρίου, η Χαμάς λέει στα μέλη της να μην σκεφτούν τις ενδεχόμενες επιπτώσεις εάν ακολουθήσουν τις εντολές της και επισημαίνει πως το Ισραήλ ευθύνεται για την τύχη των ομήρων.

Τέλος, η Χαμάς δεν αναφέρει πότε αναμένεται οποιαδήποτε ισραηλινή επιχείρηση.

Πηγή: skai.gr

