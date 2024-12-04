Το παγκόσμιο ρεκόρ για τον μεγαλύτερο αριθμό στολισμένων χριστουγεννιάτικων δέντρων σε ένα μέρος με 605 δέντρα, σημείωσε η οικογένεια Jeromin στη Γερμανία, όπως επιβεβαίωσε το Record Institute for Germany (RID), με 120.000 στολίδια, 50.000 φωτάκια και χιλιάδες χριστουγεννιάτικες φιγούρες. Το μέρος είναι γεμάτο από λάμψη και χρώμα.

«Αυτό είναι απλά υπέροχο», δήλωσε ο κάτοχος του ρεκόρ Thomas Jeromin για την αγάπη του για τη διακόσμηση των Χριστουγέννων, επισημαίνοντας ότι βρίσκει τη διαδικασία «χαλαρωτική». «Νομίζω ότι είναι πραγματικά υπέροχο όταν όλα τα πράγματα είναι τοποθετημένα εδώ γύρω, αστραφτερά και λάμπουν», πρόσθεσε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τα δέντρα «γεμίζουν» σχεδόν ολόκληρο το σπίτι, συμπεριλαμβανομένου του μπάνιου.

«Υπάρχει πάντα ένα δωμάτιο κάπου - ή ένα σημείο, ή μια γωνία, ή ταβάνια ή τοίχοι», είπε η Susanne Jeromin, εξηγώντας πώς κατάφεραν να χωρέσουν τόσα πολλά δέντρα στο σπίτι τους.

Η οικογένεια Jeromin είχε ήδη σπάσει το ίδιο ρεκόρ έξι φορές στο παρελθόν - κατείχε τον τίτλο από το 2017 έως το 2021 και μετά ξανά το 2023. Πέρυσι, ο αριθμός που τους χάρισε το ρεκόρ ήταν 555 δέντρα, αλλά το ζευγάρι δεν σταμάτησε εκεί καθώς τους ιντρίγκαρε να δουν «τι άλλο είναι δυνατό».

«Είναι απλά όμορφο», ανέφερε η Susanne. «Είναι ωραίο όταν ανάβουν όλα και τρομερό όταν σβήνουν.»

Πηγή: skai.gr

