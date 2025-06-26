Κατς: Θέλαμε να σκοτώσουμε τον Χαμενεΐ, αλλά δεν τον βρίσκαμε

Σε μια άκρως αποκαλυπτική δήλωση προχώρησε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, ο οποίος παραδέχθηκε ότι το Ισραήλ ήθελε να εξοντώσει τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αλλά δεν είχε την ευκαιρία.

«Αν τον είχαμε στο στόχαστρο, θα τον είχαμε πλήξει», αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Channel 13 ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Στο ερώτημα εάν ζητήθηκε η έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών για μια τέτοια ενέργεια, ο Κατς απάντησε ότι «δεν χρειαζόμαστε άδεια για αυτά τα πράγματα».



Πηγή: skai.gr

