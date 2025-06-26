Πολωνία: Μια «κούρσα εξοπλισμών» ίσως να επιταχύνει την πτώση του Πούτιν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ραντοσλάβ Σικόρσκι υποστήριξε σήμερα ότι μια νέα κούρσα εξοπλισμών θα μπορούσε να επιταχύνει την κατάρρευση του «καθεστώτος» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως προκάλεσε και τη διάλυση της ΕΣΣΔ στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας έκανε αυτές τις δηλώσεις μία ημέρα μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην οποία οι χώρες μέλη συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους, καθώς θεωρούν ότι η αύξηση αυτή είναι καθοριστικής σημασίας ώστε να αντιμετωπίσουν την απειλή που προέρχεται από τη Ρωσία.

Ο Πούτιν «θα έπρεπε να καταλάβει ότι ακολουθεί τον δρόμο του Μπρέζνιεφ. Ο ίδιος (σ.σ. ο Πούτιν) κάποτε είχε πει ότι η Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε λόγω των υπέρογκων δαπανών για εξοπλισμούς και τώρα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα» είπε ο Σικόρσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), το Γερμανικό Πρακτορείο (DPA) και το πολωνικό πρακτορείο PAP.

«Διεξάγει έναν πολύ δαπανηρό πόλεμο, τρόμαξε τη Δύση και την οδήγησε να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της (…) Το κάνουμε επειδή ο Πούτιν μας απειλεί», πρόσθεσε.

Φοβούμενη τη ρωσική απειλή, η Πολωνία εδώ και πολλά χρόνια εκσυγχρόνισε τον στρατό της, συνάπτοντας μια σειρά εξοπλιστικών συμβάσεων, ιδίως με τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα. Ήδη από φέτος η Βαρσοβία επένδυσε το 4,7% του ΑΕΠ της σε στρατιωτικές δαπάνες και το 2026 το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί.

Σύμφωνα με τον Σικόρσκι, «ο πρόεδρος Τραμπ ήδη καταλαβαίνει ότι η Ρωσία δεν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο» και «αυτό αντικατοπτρίζει την έλλειψη σεβασμού εκ μέρους του Πούτιν προς τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του προέδρου Τραμπ».

Ο Πολωνός υπουργός χαιρέτισε κυρίως τις προσπάθειες που καταβάλλει η Γερμανία για να ενισχύσει τον στρατό της. Οι αμυντικές δαπάνες της Γερμανίας αναμένεται ότι θα αυξηθούν στο 3,5% του ΑΕΠ της χώρας μέχρι το 2029 και σε αυτές θα προστεθούν και άλλες επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας, με την ευρύτερη έννοια. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεσμεύτηκε τον Μάιο ότι η χώρα του θα αποκτήσει «τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη».

«Είμαστε καλοί σύμμαχοι και πρέπει να οικοδομήσουμε ένα είδος δύναμης που δεν θα εκφοβίζει κανέναν αλλά θα αποτρέπει τον Πούτιν» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.