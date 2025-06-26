Τραμπ: «Τίποτα δεν απομακρύνθηκε από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Πέμπτη τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν είχε μετακινήσει τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο σε νέα τοποθεσία πριν την αμερικανική επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Τραμπ έγραψε ότι «τίποτα δεν απομακρύνθηκε» από τις ιρανικές εγκαταστάσεις πριν από την επίθεση, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά όσα υποστήριξε νωρίτερα και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ότι δηλαδή δεν περιήλθε εν γνώσει του καμία πληροφορία που να υποδηλώνει ότι το Ιράν μετακίνησε τα αποθέματα ουρανίου του προκειμένου να το προστατεύσει από τις αμερικανικές επιθέσεις.

«Τίποτα δεν αφαιρέθηκε από τις εγκαταστάσεις. Θα χρειαζόταν πολύς χρόνος, θα ήταν πολύ επικίνδυνο, και πολύ βαρύ και δύσκολο να μετακινηθεί!», έγραψε ο Τραμπ.

Τα αυτοκίνητα και τα μικρά φορτηγά στον χώρο ήταν μπετατζήδες που προσπαθούσαν να καλύψουν τα φρεάτια», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος προφανώς στις εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης και έδειχναν ένα κομβόι φορτηγών να βρίσκεται κοντά στην είσοδο της εγκατάστασης του Φορντό ώρες πριν την επίθεση.

Η ανάρτηση Τραμπ έρχεται σε απάντηση δημοσιεύματος των Financial Times που αναφέρει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πιστεύουν ότι το απόθεμα υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν παραμένει κατά κύριο λόγο άθικτο παρά τις αμερικανικές επιθέσεις στις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη δύο άτομα που ενημερώθηκαν για τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, γράφει ότι οι χώρες της Ευρώπης πιστεύουν ότι το απόθεμα υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, δηλαδή αυτού που πλησιάζει τα επίπεδα οπλικής ποιότητας, δεν βρισκόταν συγκεντρωμένο στην εγκατάσταση του Φορντό, τη στιγμή της επίθεσης.

Τις εκτιμήσεις των Ευρωπαίων διέψευσε εμμέσως νωρίτερα και ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, ο οποίος κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων για τις κοινές επιθέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία πληροφορία για μετακίνηση του αποθέματος ουρανίου.

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι κοινές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν πήγαν αποφασιστικά πιο πίσω το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ πρόσθεσε ότι με τις επιθέσεις ο «δημιούργησε τις συνθήκες για τον τερματισμό του πολέμου, αποδεκατίζοντας -ή επιλέξτε πώς θα το πείτε- εξαφανίζοντας, καταστρέφοντας τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν».

Ο Χέγκεθ μάλιστα, επικαλέστηκε αρκετές αμερικανικές και διεθνείς προσωπικότητες που επιβεβαίωσαν ότι οι επιθέσεις κατέστρεψαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και πρόσθεσε: «Δεν γνωρίζω καμία πληροφορία από αυτές που έχω δει που να λέει ότι τα πράγματα δεν ήταν εκεί που έπρεπε να είναι, ότι μετακινήθηκαν ή όχι», δήλωσε ο Χέγκεθ.

«Ελπίζω, με όλο το μελάνι που χύθηκε, όλα τα μέσα ενημέρωσης να βρουν τον χρόνο να αναγνωρίσουν όπως πρέπει αυτήν την ιστορική αλλαγή στην ασφάλεια της ηπείρου που προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν άλλοι πρόεδροι, για την οποία μίλησαν άλλοι πρόεδροι», δήλωσε ο Χέγκσεθ. «Ο Πρόεδρος Τραμπ το πέτυχε. Είναι μια τεράστια υπόθεση».



