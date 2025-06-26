Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν χωριό στην Ουκρανία κοντά σε κοίτασμα λιθίου

Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν ένα χωριό στην ανατολική Ουκρανία, κοντά σε κοιτάσματα λιθίου, μετά από σφοδρή αντίσταση των ουκρανικών δυνάμεων, δήλωσε την Πέμπτη Ρώσος αξιωματούχος.

Το χωριό Σεφτσένκο βρίσκεται στο Ντονέτσκ, μια από τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές, μαζί με την Κριμαία, που η Μόσχα έχει προσαρτήσει, κίνηση που το Κίεβο και οι δυτικές δυνάμεις απορρίπτουν ως παράνομη.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι το Σεφτσένκο καταλήφθηκε μαζί με έναν ακόμη οικισμό, τον Νοβοσερχίιβκα.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες από το πεδίο της μάχης και δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία. Σύμφωνα με ανοιχτούς χάρτες του “Deep State”, μια έγκυρη πηγή του ουκρανικού στρατού, το Σεφτσένκο εμφανίζεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Σοβιετικοί γεωλόγοι που ανακάλυψαν το κοίτασμα λιθίου το 1982 είχαν εκτιμήσει ότι θα μπορούσε να έχει σημαντική αξία. Το κοίτασμα βρίσκεται σε βάθος που επιτρέπει την εμπορική εκμετάλλευση, ενώ αξιωματούχοι διορισμένοι από τη Ρωσία έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα αξιοποιηθεί όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

«Το χωριό Σεφτσένκο, το οποίο βρίσκεται στα σύνορα με την περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, είναι ένας ακόμη οικισμός που διαθέτει κοίτασμα λιθίου. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έστειλαν μεγάλο αριθμό στρατιωτών για να το κρατήσουν», δήλωσε ο Ίγκορ Κλιμακόφσκι, Ρώσος διορισμένος αξιωματούχος στο Ντονέτσκ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS την Πέμπτη.

Η Ουκρανική Γεωλογική Υπηρεσία αναφέρει ότι το κοίτασμα βρίσκεται στα ανατολικά όρια του Σεφτσένκο και καλύπτει έκταση σχεδόν 40 εκταρίων.

Τμήματα του ρωσικού Τύπου είχαν μεταδώσει εσφαλμένα τον Ιανουάριο ότι το κοίτασμα στο Σεφτσένκο είχε ήδη καταληφθεί, συγχέοντάς το με την κατάληψη άλλου οικισμού με το ίδιο όνομα.

Το λίθιο είναι εξαιρετικά περιζήτητος φυσικός πόρος, λόγω της χρήσης του σε πλήθος βιομηχανιών και τεχνολογιών, από κινητά τηλέφωνα μέχρι ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η Ουκρανία διαθέτει αποθέματα περίπου 500.000 τόνων, ενώ η Ρωσία διπλάσια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ.



