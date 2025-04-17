«Κάθε έθνος θέλει συνάντηση», λέει ο Τραμπ πριν τις συνομιλίες με τη Μελόνι

Ενόψει της συνάντησής του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι αργότερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μοιράστηκε μια ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες συνομιλίες του με ξένους αξιωματούχους μετά την επιβολή δασμών στις εισαγωγές.

Κάνοντας ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι είχε χθες «μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία» με την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε επίσης λόγο για μια «πολύ παραγωγική συνάντηση» με «το υψηλότερο επίπεδο» εμπορικών εκπροσώπων από την Ιαπωνία την Τετάρτη.

«Κάθε έθνος, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, θέλει να συναντηθεί! Σήμερα, η Ιταλία!», ανέφερε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.