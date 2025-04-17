Η Αίγυπτος είναι έτοιμη να μειώσει τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, αν και η μείωση μπορεί να είναι περιορισμένη, λόγω των δασμών Τραμπ, οι οποίοι πυροδότησαν αλυσιδωτές εξελίξεις.

Πέντε από τους οκτώ οικονομολόγους, οι οποίοι συμμετέχουν σε έρευνα του Bloomberg, βλέπουν την κεντρική τράπεζα να ξεκινά επιτέλους έναν κύκλο χαλάρωσης των τόκων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το βασικό επιτόκιο καταθέσεων θα παραμείνει στο 27,25%.

Οι προσδοκίες για περικοπή κυμαίνονται μεταξύ 75 και 225 μονάδων βάσης, ένδειξη του απρόβλεπτου που δημιουργείται από τα on-off δασμολογικά σχέδια του Τραμπ. Σε περίπου 15%, το προσαρμοσμένο με τον πληθωρισμό επιτόκιο της Αιγύπτου είναι ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο και δίνει περιθώρια περικοπής στην κεντρική τράπεζα, αν και αναλυτές, συμπεριλαμβανομένης της EFG Hermes με έδρα το Κάιρο, έχουν περιορίσει ελαφρώς τις προβλέψεις τους στον απόηχο της αναταραχής.

«Η αστάθεια της παγκόσμιας αγοράς θα είναι ένα μεγάλο ζήτημα», αλλά «δεν βλέπω αρκετά στη δυναμική του πληθωρισμού ώστε να αξίζει τα πραγματικά ποσοστά να παραμένουν τόσο υψηλά, ειδικά με την αδύναμη ανάπτυξη», δήλωσε ο Simon Williams, οικονομολόγος για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική στην HSBC Holdings Plc.

Οι κεντρικές τράπεζες σε όλη την Αφρική επιδιώκουν διαφορετικές προσεγγίσεις για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που ενέχουν οι προστατευτικές πολιτικές του Τραμπ, προσπαθώντας να εξισορροπήσουν την απειλή της αύξησης των τιμών, με την ανάγκη να τονωθεί η ανάπτυξη. Στην Αίγυπτο, υπάρχει επίσης η ανάγκη διατήρησης ενός ανταγωνιστικού επιτοκίου που θα συνεχίσει να προσελκύει ξένους επενδυτές χαρτοφυλακίου στο χρέος της σε τοπικό νόμισμα.

Η μείωση των επιτοκίων θα βοηθούσε την Αίγυπτο να μειώσει το υψηλό χρέος της και θα της επέτρεπε να συνεχίσει τα σχέδια για μια οικονομική ανάκαμψη.

Ενώ το Κάιρο αντιμετωπίζει το χαμηλότερο βασικό δασμολόγιο των ΗΠΑ του 10% - σε αντίθεση με το 17% του Ισραήλ και το 39% του Ιράκ σε άλλα μέρη της Μέσης Ανατολής - έχει ήδη δει διαταράξεις στην αγορά. Η λίρα της Αιγύπτου σημείωσε τη μεγαλύτερη βουτιά της σε περίπου ένα χρόνο στις αρχές της περασμένης εβδομάδας για να φθάσει σε ιστορικό χαμηλό μετά τις εκροές εξωτερικού που εκτιμήθηκαν από τον Όμιλο Goldman Sachs σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Η επακόλουθη παύση 90 ημερών του Τραμπ για τους υψηλότερους δασμούς για δεκάδες εμπορικούς εταίρους βοήθησε το νόμισμα να ανακτήσει ορισμένες από αυτές τις απώλειες.

Οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν μέτριες από τις αρχές του 2025 και η τέταρτη αύξηση των καυσίμων σε λιγότερο από ένα χρόνο είναι απίθανο να αλλάξει την τροχιά, σύμφωνα με τον Mohamed Abu Basha, επικεφαλής έρευνας στην EFG Hermes. Η ετήσια αύξηση των τιμών καταναλωτή ήταν 13,6% τον Μάρτιο.

«Σαφώς οι υψηλότεροι δασμοί και η επακόλουθη αδυναμία της λίρας συνιστούν ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό, αλλά αυτοί είναι κάτι παραπάνω από ισορροπημένοι από την απότομη πτώση των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου», είπε. Η Αίγυπτος «έχει πολλά περιθώρια για να ξεκινήσει τον κύκλο χαλάρωσης, χωρίς να διακινδυνεύσει τη νομισματική της σταθερότητα».

Η Εμπορική Τράπεζα του Άμπου Ντάμπι βλέπει την Αίγυπτο να μειώνει τα επιτόκια έως και 800 μονάδες βάσης με κλιμακωτό τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Η πιο πολυπληθής χώρα της Μέσης Ανατολής, η Αίγυπτος, μείωσε τελευταία φορά τα επιτόκια κοντά στο αποκορύφωμα της πανδημίας του κορωνοϊού τον Νοέμβριο του 2020.

