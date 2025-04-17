Νετανιάχου: Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να υποστηρίζει ότι έχει προβεί σε «αμέτρητες» ενέργειες, τόσο «δημόσιες όσο και μυστικές», που καθυστέρησαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν επί «σχεδόν μια δεκαετία».

Αυτές οι δηλώσεις είναι οι πρώτες του Νετανιάχου από τότε που η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη σε μια προσπάθεια να συνάψει μια νέα συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να γίνει το Σάββατο στη Ρώμη.

«Όπως έχει δηλώσει ο πρωθυπουργός σε πολλές περιπτώσεις: το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

«Ο πρωθυπουργός προέβη σε αμέτρητες ενέργειες, φανερές και κρυφές, κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, χωρίς τις οποίες το Ιράν θα είχε σήμερα πυρηνικό οπλοστάσιο. Αυτές οι ενέργειες καθυστέρησαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για σχεδόν μια δεκαετία», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Οι New York Times σε δημοσίευμά τους ανέφεραν χθες ότι ο Τραμπ απέτρεψε το Ισραήλ από το να πλήξει πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, κλίνοντας προς μια διπλωματική λύση.

Σήμερα, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε από την Τεχεράνη ότι ο χρόνος πιέζει για την επίτευξη μιας συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Χθες, σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde ο Γκρόσι δήλωσε πως η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν βρίσκεται μακριά» από την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

