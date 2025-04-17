Λογαριασμός
Άνδρας 92 ετών έχασε τη ζωή του εξαιτίας της κακοκαιρίας στη βόρεια Ιταλία

Ο ηλικιωμένος δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από το διαμέρισμά του, το οποίο πλημμύρισε μετά την υπερχείλιση ενός παραπόταμου, όπως και όλο το Μοντρέου Ντα Πο

Βόρεια Ιταλία

Ένας ηλικιωμένος άνδρας ενενήντα δυο ετών πέθανε από πνιγμό σε χωριό της περιφέρειας Πεδεμόντιο, στη βόρεια Ιταλία, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

 Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ηλικιωμένος δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από το διαμέρισμά του, το οποίο πλημμύρισε μετά την υπερχείλιση ενός παραπόταμου, όπως και όλο το χωριό Μοντρέου Ντα Πο, στους λόφους της περιοχής Κιβάσο.

Σήμερα το πρωί, ο δήμαρχος του Μοντρέου Ντα Πο είχε ζητήσει από τους κατοίκους να αποφύγουν κάθε μετακίνηση λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

