Ένας ηλικιωμένος άνδρας ενενήντα δυο ετών πέθανε από πνιγμό σε χωριό της περιφέρειας Πεδεμόντιο, στη βόρεια Ιταλία, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

🚨 A red alert has been issued for the Piedmont region in north-western Italy, due to severe weather.



Heavy rains since yesterday have triggered landslides and flooding in multiple areas.



The highest danger level has been declared by Arpa in seven valleys: Sesia, Cervo,… pic.twitter.com/4yqumkfEoy — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 17, 2025

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ηλικιωμένος δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από το διαμέρισμά του, το οποίο πλημμύρισε μετά την υπερχείλιση ενός παραπόταμου, όπως και όλο το χωριό Μοντρέου Ντα Πο, στους λόφους της περιοχής Κιβάσο.

📍 Via Roma in Rubiana, Turin pic.twitter.com/FALv4OTeK9 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 17, 2025

Σήμερα το πρωί, ο δήμαρχος του Μοντρέου Ντα Πο είχε ζητήσει από τους κατοίκους να αποφύγουν κάθε μετακίνηση λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

