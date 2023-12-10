Ιράν: Με θανατική ποινή κινδυνεύει ο Σουηδός διπλωμάτης της ΕΕ

Ένας Σουηδός που εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ στο Ιράν, αλλά και για διαφθορά.

Οι κατηγορίες αυτές, επιφέρουν την θανατική ποινή, όπως μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Ο Γιόχαν Φλόντερους συνελήφθη τον Απρίλιο του 2022, ενώ βρίσκονταν για διακοπές στο Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας δήλωσε χθες ότι η δίκη του έχει αρχίσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

