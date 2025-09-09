Το Κατάρ ανέστειλε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για μια συμφωνία ομήρων και εκεχειρίας στη Γάζα, ως απάντηση στην ισραηλινή επίθεση στο έδαφός του που στόχευε τους ηγέτες της Χαμάς, ανακοίνωσε η χώρα του Κόλπου την Τρίτη, όπως μεταδίδει η The Jerusalem Post.

Τη Δευτέρα, ένας αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες για τη συμφωνία ομήρων δήλωσε στο Reuters ότι ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, πίεσε τους πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς να «ανταποκριθούν θετικά» στην τελευταία συμφωνία που πρότειναν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στη Ντόχα.

«Ο πρωθυπουργός του Κατάρ πίεσε τη Χαμάς να ανταποκριθεί θετικά στην τελευταία αμερικανική πρόταση, η οποία διαβιβάστηκε μέσω διαμεσολαβητών και αποσκοπούσε στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Δύο οι νεκροί στην ισραηλινή επιδρομή στη Ντόχα

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα, αλλά στα θύματα δεν συμπεριλαμβάνονται ανώτερα στελέχη της Χαμάς.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ οι νεκροί είναι ο Χιμάμ αλ-Χάγια, γιος του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια, και ο Τζιχάντ Λαμπάντ, διευθυντής του γραφείου του Χαλίλ αλ-Χάγια.

Δεν σκοτώθηκαν άλλοι Παλαιστίνιοι στην επίθεση, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

Γραφείο Νετανιάχου: Η επίθεση στο Κατάρ ήταν εξ ολοκλήρου ισραηλινή επιχείρηση

Η επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ ήταν μια εξ ολοκλήρου ισραηλινή επιχείρηση, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η σημερινή ενέργεια εναντίον των αρχηγών των τρομοκρατών της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση», υπογραμμίζει η ανακοίνωση, προσθέτοντας «Το Ισραήλ την ξεκίνησε, το Ισραήλ την διεξήγαγε και το Ισραήλ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη».

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε για την προγραμματισμένη επίθεση και έδωσε το πράσινο φως για αυτήν.

Πριν από δύο ημέρες, ο Τραμπ είχε γράψει σε ανάρτησή του: «Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες απόρριψης» της αμερικανικής πρότασης για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. «Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη!», πρόσθεσε.

Ισραηλινός αξιωματούχος: O Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για αυτή την ισραηλινή επίθεση στην καταριανή πρωτεύουσα. Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση αυτή.

Η Χαμάς επιβεβαιώνει ότι το Ισραήλ στοχοποίησε τους διαπραγματευτές της

Αξιωματούχος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Ισραήλ στοχοποίησε τους διαπραγματευτές του κινήματος κατά τη στιγμή συνάντησής του στη Ντόχα του Κατάρ.

Δύο πηγές της Χαμάς είπαν στο Reuters ότι τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας επιβίωσαν από την ισραηλινή επίθεση.

«Σε ένα νέο σιωνιστικό έγκλημα, η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς έγινε στόχος κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Ντόχα για να συζητήσουν την πρόταση του προέδρου Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί, όπως μεταδίδει το Times of Israel.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε την έναρξη διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, λίγες ημέρες αφότου η Χαμάς ενέκρινε μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός που παρουσίασαν οι μεσολαβητές (Αίγυπτος, Κατάρ και Ηνωμένες Πολιτείες).

Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, οι ανώτατοι ηγέτες της Χαμάς ήταν όλοι παρόντες όταν το κτίριο στο οποίο βρίσκονταν χτυπήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Μεταξύ των μελών της αντιπροσωπείας που δέχτηκε επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Χαμάς στη Ντόχα ήταν ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια.

Πιστεύεται επίσης ότι ήταν παρόντες στα κεντρικά γραφεία κατά τη διάρκεια της επιδρομής ανώτερα στελέχη της Χαμάς: ο Ζαχέρ Τζαμπαρίν, ο οποίος ηγείται της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, ο Μουχάμαντ Νταρουίς, επικεφαλής του Συμβουλίου Σούρα της Χαμάς, και ο Χαλέντ Μασάαλ, επικεφαλής της Χαμάς στο εξωτερικό.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ κατακεραύνωσε το Ισραήλ για την επιδρομή, λέγοντας ότι η επίθεση συνέβη καθώς η Ντόχα εργαζόταν για την προώθηση του πλαισίου συμφωνίας για τους ομήρους που καταρτίστηκε την περασμένη εβδομάδα από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

«Η Χαμάς έλαβε τη νέα αμερικανική πρόταση από εμάς, την οποία λάβαμε από τον Γουίτκοφ την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, συναντήθηκε χθες με τους διαπραγματευτές της Χαμάς. Η αντιπροσωπεία της αποφάσισε στη συνέχεια να συναντηθεί ξανά σήμερα για να συζητήσει την πρόταση, ταξιδεύοντας από την Τουρκία στο Κατάρ όπου πραγματοποιήθηκε η επιδρομή», τόνισε ο αξιωματούχος.

«Ωστόσο, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, οι Ισραηλινοί υπονόμευσαν τις ελπίδες για ειρήνη, παρατείνοντας περαιτέρω τον πόλεμο και περιπλέκοντας τις προσπάθειες για την επιστροφή των ομήρων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με στόχο ηγετικά στελέχη Χαμάς στο Κατάρ. Ο στρατός δεν διευκρίνισε σε ποιο σημείο έγινε η επίθεση.

«Ο στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας (Σιν Μπετ) πραγματοποίησαν στοχευμένο πλήγμα εναντίον της ανώτερης ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, χωρίς να διευκρινίσει την τοποθεσία της επίθεσης.

Δεν έχει καταστεί σαφές το αποτέλεσμα των επιθέσεων αυτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.