Το Κατάρ καταδίκασε τη «δειλή ισραηλινή επίθεση», όπως χαρακτήρισε, με στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στη Ντόχα.

Το Κατάρ πρόσθεσε ότι «η έρευνα συνεχίζεται στο ανώτατο επίπεδο» και ότι ο ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε κατοικίες ηγετικών στελεχών της Χαμάς.

Σημειώνεται ότι ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με στόχο ηγετικά στελέχη Χαμάς στο Κατάρ. Ο στρατός δεν διευκρίνισε σε ποιo σημείο έγινε η επίθεση.

«Ο στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας (Σιν Μπετ) πραγματοποίησαν στοχευμένο πλήγμα εναντίον της ανώτερης ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, χωρίς να διευκρινίσει την τοποθεσία της επίθεσης.

Δεν έχει καταστεί σαφές το αποτέλεσμα των επιθέσεων αυτών.

«Το Κατάρ καταδικάζει σθεναρά την άνανδρη ισραηλινή επίθεση που στόχευσε συγκροτήματα κατοικιών στα οποία στεγάζονται πολλά μέλη του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα. Αυτή η εγκληματική επίθεση συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων και θέτει σοβαρή απειλή στην ασφάλεια των Καταριανών και των κατοίκων του Κατάρ», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου.

«Το κράτος του Κατάρ καταδικάζει σθεναρά την επίθεση και επιβεβαιώνει ότι δεν θα ανεχθεί αυτήν την απερίσκεπτη ισραηλινή συμπεριφορά και τη συνεχιζόμενη διατάραξη της περιφερειακής ασφάλειας, ούτε οποιαδήποτε άλλη πράξη που στοχεύει την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία του», πρόσθεσε ο Μάτζεντ Αλ Ανσάρι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: skai.gr

