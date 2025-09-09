ΟΗΕ: Καταδίκασε την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ ο Αντόνιο Γκουτέρες 

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε την Τρίτη τις επιδρομές του Ισραήλ στην Ντόχα του Κατάρ και χαρακτήρισε την ενέργεια του Τελ Αβίβ ως «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ».

Εξήγησε ότι το Κατάρ διαδραματίζει πολύ θετικό ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης εκεχειρίας στη Γάζα και στην απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

«Όλα τα μέρη πρέπει να εργαστούν για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας, όχι για την καταστροφή της», δήλωσε ο Γκουτέρες στους δημοσιογράφους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.