Γερμανία: Παραδώσαμε τους πρώτους εκτοξευτές Patriot στην Ουκρανία

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε ότι οι πρώτοι εκτοξευτές από τα δύο συστήματα Patriot, τα οποία η Γερμανία έχει δεσμευθεί να παραδώσει στην Ουκρανία, έχουν ήδη παραδοθεί.

Η Γερμανία είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο ότι θα παραδώσει δύο συστήματα Patriot στην Ουκρανία, αφού κατέληξε σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βάσει της οποίας το Βερολίνο θα βρίσκεται πρώτο στη σειρά για να παραλάβει τα πλέον σύγχρονα συστήματα σε αντάλλαγμα.

Χάρη στη δέσμευση των ΗΠΑ, «η Γερμανία μπορεί αρχικά να στηρίξει την Ουκρανία με εκτοξευτές και στη συνέχεια με πρόσθετα εξαρτήματα συστημάτων Patriot», είχε αναφέρει τότε σε ανακοίνωσή του ο Γερμανός υπουργός Άμυνας.

Η γερμανική Bundeswehr είχε ανακοινώσει ότι θα παραδώσει αρχικά στην Ουκρανία επιπλέον εκτοξευτές Patriot, ενώ πρόσθετα τμήματα των συστημάτων θα ακολουθήσουν σε διάστημα δύο έως τριών μηνών.

Σε αντάλλαγμα, το Βερολίνο θα παραλάβει με επιταχυνόμενο ρυθμό νέα συστήματα Patriot από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τα οποία καλύπτει το κόστος.



