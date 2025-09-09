Έντονες ταραχές συγκλονίζουν το Νεπάλ, καθώς αντικυβερνητικοί διαδηλωτές εισέβαλαν στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο στην πρωτεύουσα Κατμαντού, αψηφώντας την απαγόρευση κυκλοφορίας.

Εικόνες από την περιοχή δείχνουν φωτιές και πυκνούς καπνούς να υψώνονται από το κτίριο, ενώ πλήθη πολιτών έχουν συγκεντρωθεί περιμετρικά. Στο εξωτερικό του κοινοβουλίου έχουν γραφτεί με σπρέι αντικυβερνητικά συνθήματα, ενώ τζάμια έχουν σπάσει από τους διαδηλωτές.

🚨 BREAKING: Nepal's PM K.P. Sharma Oli resigns amid deadly Gen Z protests! Parliament stormed, 22 dead in clashes over corruption & social media ban (now lifted). Curfew in Kathmandu, army deployed. Youth demand reforms! #NepalProtests #OliResigns pic.twitter.com/GLIH2JeZ29 — Khaleej Mag (@KhaleejMag) September 9, 2025

Το κύμα οργής κατά της διαφθοράς κορυφώθηκε μετά τα αιματηρά επεισόδια της Δευτέρας. Στο στόχαστρο βρέθηκε και το συγκρότημα Singha Durbar, που στεγάζει τις κεντρικές υπηρεσίες της κυβέρνησης και το γραφείο του πρωθυπουργού.

ALERT 🚨 Nepal parliament stormed by protesters, set on fire. Prime Minister KP Sharma Oli resigned after youth took the streets over social media ban

🤔🤔🤔



@imsidepaper pic.twitter.com/w7JwmryNWe — john doe (@johndoe1497575) September 9, 2025

Ακόμη ένα άτομο έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των σημερινών συγκρούσεων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 22, εκ των οποίων οι 19 σκοτώθηκαν τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Civil Service Hospital, Ντιπάκ Πάουντελ, 209 τραυματίες εισήχθησαν στο νοσοκομείο την Τρίτη, με τους 186 να έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Fire Breaks Out in Nepal’s Parliament

Nepal’s political crisis deepens as PM K.P. Sharma Oli resigns. With violent protests and social media ban revoked#Nepalprotest #NepalParliament pic.twitter.com/eV1RfR9YKg — Monu Soni (@Monusoni0) September 9, 2025

Νωρίτερα σήμερα, ο πρωθυπουργός Κάντγκα Πρασάντ Όλι υπέβαλε την παραίτησή του, υπό το βάρος των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, το διεθνές αεροδρόμιο Tribhuvan της Κατμαντού έχει κλείσει, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις στον πίνακα αφίξεων και αναχωρήσεων της επίσημης ιστοσελίδας του.

Η κατάσταση στην πρωτεύουσα παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων.

Ο στρατός του Νεπάλ απηύθυνε μήνυμα προς τη νεολαία της χώρας, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και σταμάτημα των βίαιων ενεργειών, ενώ ανακοίνωσε ότι θα απευθύνει διάγγελμα προς το έθνος αργότερα απόψε.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός υπογράμμισε ότι παραμένει «δεσμευμένος στη διασφάλιση των συμφερόντων του Νεπάλ και του λαού του» και τόνισε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ραμ Τσάντρα Πάουντελ απηύθυνε έκκληση προς τους διαδηλωτές –στην πλειονότητά τους μέλη της Generation Z– να επιλέξουν τον δρόμο του διαλόγου και να αναζητήσουν ειρηνική λύση στην κρίση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.