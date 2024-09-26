Τραμπ για Ζελένσκι: Κάθε φορά που έρχεται στις ΗΠΑ, φεύγει με 60 δισ. δολάρια - Είναι ο καλύτερος έμπορος στον πλανήτη

Επικρίσεις κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας αρνείται να συνάψει συμφωνία με τη Ρωσία για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε το 2022.

«Συνεχίζουμε να δίνουμε δισεκατομμύρια δολάρια σε κάποιον που αρνείται να κλείσει συμφωνία» είπε ο κ. Τραμπ. «Κάθε φορά που έρχεται στη χώρα μας, φεύγει με 60 δισ. δολάρια, νομίζω είναι ο καλύτερος έμπορος στον πλανήτη», πρόσθεσε σαρκαστικά ο μεγιστάνας κατά τη διάρκεια προεκλογικής εμφάνισής του στη Βόρεια Καρολίνα.

«Τόσοι νεκροί (...) η όποια συμφωνία, ακόμα και η χειρότερη συμφωνία, θα ήταν καλύτερη από αυτό που έχετε τώρα», συνέχισε.

«Έχετε μια χώρα που έχει σβηστεί από τον χάρτη, δεν είναι δυνατό να ανοικοδομηθεί», εξήγησε ο κ. Τραμπ. «Θα χρειαστούν εκατοντάδες χρόνια για να ανοικοδομηθεί. Δεν θα υπήρχαν αρκετά χρήματα ακόμη κι αν μαζευόταν όλος ο πλανήτης μαζί», εξανέστη.

Ακόμη, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Δημοκρατικό απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρό του και αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές Κάμαλα Χάρις για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους στην Ουκρανία, λέγοντας πως θα βάλει τέλος σε αυτήν αν εκλεγεί την 5η Νοεμβρίου.

«Δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν ώσπου να στείλουν παιδιά από την Αμερική» να πολεμήσουν στην Ουκρανία, υποστήριξε ο μεγιστάνας. «Δεν θα στείλουμε στρατιώτες μας να σκοτωθούν στην άλλη μεριά του ωκεανού» αν κερδίσει, υποσχέθηκε.

Ο κ. Μπάιντεν υποδέχεται σήμερα τον κ. Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να παρουσιάσει στη συνάντηση πολυσυζητημένο «σχέδιο νίκης» επί της Ρωσίας.

Ο κ. Ζελένσκι είχε εκφράσει προ ημερών την επιθυμία να συναντηθεί με τον κ. Τραμπ κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, όμως, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Politico, το σενάριο αυτό πλέον μοιάζει να αποκλείεται.

Πηγή: skai.gr

