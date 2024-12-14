Κάταγμα στον γοφό υπέστη η Νάνσι Πελόζι εξαιτίας πτώσης της σε σκάλα στο Λουξεμβούργο

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Δημοκρατική βουλεύτρια Νάνσι Πελόζι, υπέστη τραυματισμό και χρειάστηκε να εισαχθεί σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο Λουξεμβούργο για να συμμετάσχει σε εκδήλωση για την επέτειο μάχης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανακοίνωσε το γραφείο της χθες Παρασκευή.

Η πρώην «speaker», 84 ετών, βρισκόταν στο Μεγάλο Δουκάτο μαζί κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία για να πάρει μέρος στις εκδηλώσεις για την 80ή επέτειο της μάχης των Αρδεννών, εξήγησε ο εκπρόσωπός της Ίαν Κρέιγκερ σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η Δημοκρατική βουλεύτρια, που εκλέγεται στην Καλιφόρνια, «υπέστη τραυματισμό κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης και εισήχθη σε νοσοκομείο για εξετάσεις».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, η πολύπειρη πολιτικός, που συνεχίζει να έχει επιρροή, έπεσε σε μαρμάρινες σκάλες και υπέστη κάταγμα στον έναν γοφό.

Της προσφέρονται «εξαίρετες» ιατρικές φροντίδες, «συνεχίζει να εργάζεται», και λυπάται που δεν μπόρεσε να «συμμετάσχει σε άλλες εκδηλώσεις» μαζί με την αντιπροσωπεία της αμερικανικής κάτω Βουλής.

Η πρώτη γυναίκα που αναδείχθηκε στην προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κυρία Πελόζι, έχασε το αξίωμα πέρυσι, όταν οι Ρεπουμπλικάνοι ανέκτησαν την πλειοψηφία στο σώμα.

Διατηρεί ωστόσο πολύ μεγάλη επιρροή στο κόμμα της κι οι ελιγμοί της στα τέλη του Ιουλίου φέρονται εν μέρει τουλάχιστον να οδήγησαν στην άνευ προηγουμένου απόφαση του απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν να αποσύρει την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές.

Η κυρία Πελόζι είχε ήδη ταξιδέψει στο Λουξεμβούργο το 2019, τότε για τις εκδηλώσεις της 75ης επετείου της μάχης των Αρδεννών, της τελευταίας μεγάλης επίθεσης των ναζί στο δυτικό μέτωπο κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η μάχη μαινόταν για έξι εβδομάδες στην περιοχή όπου βρίσκονται οι Αρδέννες, στα σύνορα Βελγίου-Λουξεμβούργου. Ενεπλάκησαν 600.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί και 25.000 Βρετανοί συνάδελφοί τους για να αποκρουστεί η επίθεση 400.00 Γερμανών. Η πλευρά των Συμμάχων επικράτησε τον Ιανουάριο του 1945.

Πηγή: skai.gr

