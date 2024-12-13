Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς διαβεβαίωσε τους Σύρους πρόσφυγες που έχουν «ενσωματωθεί» ότι παραμένουν «καλοδεχούμενοι» στη χώρα, την ώρα που τα συντηρητικά κόμματα και η ακροδεξιά ζητούν τον επαναπατρισμό τους.

«Αυτός που εργάζεται εδώ, που έχει ενσωματωθεί, είναι καλοδεχούμενος στη Γερμανία, αυτό είναι προφανές», ανέφερε ο Σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, παρατηρώντας ότι «ορισμένες δηλώσεις, τις τελευταίες ημέρες» προκάλεσαν ανησυχία στους Σύρους.

Στη Γερμανία ζουν σήμερα περίπου 1 εκατομμύριο Σύροι. Οι περισσότεροι κατέφυγαν εκεί μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου το 2011 και ιδίως κατά τη μεταναστευτική κρίση του 2015. Ορισμένοι έχουν πάρει τη γερμανική υπηκοότητα, όμως οι υπόλοιποι είναι ευάλωτοι αν ξεκινήσει μια διαδικασία απέλασής τους.

Την Δευτέρα, η Γερμανία και άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Αυστρία και η Σουηδία, ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν τη λήψη αποφάσεων επί των αιτημάτων χορήγησης ασύλου στους Σύρους, μία ημέρα μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ. Ήδη από την Κυριακή, η υποψήφια καγκελάριος της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Άλις Βάιντελ είχε γράψει στην πλατφόρμα Χ: «Δεν δεχόμαστε πλέον κανέναν!».

Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν την AfD δεύτερο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 23 Φεβρουαρίου. Ωστόσο και στα Χριστιανοδημοκρατικά, συντηρητικά κόμματα, που αναμένεται ότι θα κερδίσουν τις εκλογές, κάποιες φωνές ζητούν τον επαναπατρισμό των Σύρων που είναι εγκατεστημένοι στη Γερμανία. Μεταξύ αυτών, ο Γενς Σπαν, πρότεινε να «νοικιάσει αεροσκάφη» η κυβέρνηση και να δώσει μπόνους χιλίων ευρώ «σε όσους θέλουν να επιστρέψουν στη Συρία».

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε σήμερα δείχνει ότι μια πιθανή επιστροφή των Σύρων στη χώρα τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελλείψεις εργατικού δυναμικού στα νοσοκομεία και σε άλλους τομείς, όπως στις μεταφορές.

Στο μήνυμά του ο Όλαφ Σολτς υπενθύμισε ότι «περίπου 5.000 Σύροι γιατροί εργάζονται σήμερα σε γερμανικά νοσοκομεία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

