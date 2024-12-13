Οι Σύροι αντάρτες άρχισαν να σχεδιάζουν τη στρατιωτική επίθεση που ανέτρεψε το καθεστώς Άσαντ πριν από ένα χρόνο.

Η επιχείρηση ήταν εξαιρετικά πειθαρχημένη κατά την οποία αναπτύχθηκε μια νέα μονάδα drone και υπήρχε στενός συντονισμός μεταξύ των ομάδων της αντιπολίτευσης σε όλη τη χώρα.

Στην πρώτη του συνέντευξη σε ξένα μέσα ενημέρωσης μετά την πτώση της 54χρονης διακυβέρνησης του Μπασάρ αλ Άσαντ , ο Αμπού Χασάν αλ Χάμουι, επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), μίλησε για το πώς η ομάδα του , που είχε έδρα στα βορειοδυτικά της χώρας, επικοινώνησε με αντάρτες στο νότο για να δημιουργήσει μια ενιαία αίθουσα πολέμου με στόχο να περικυκλώσει τελικά τη Δαμασκό και από τις δύο πλευρές.

Είπε ότι αν και ο σχεδιασμός για την επιχείρηση ανατροπής του Άσαντ είχε ξεκινήσει πριν από ένα χρόνο, η ομάδα προετοιμαζόταν εδώ και χρόνια.

«Μετά την τελευταία εκστρατεία τον Αύγουστο του 2019, κατά την οποία χάσαμε σημαντικά εδάφη, όλες οι επαναστατικές φατρίες συνειδητοποίησαν τον κρίσιμο κίνδυνο και ότι το θεμελιώδες πρόβλημα ήταν η απουσία ενοποιημένης ηγεσίας και ελέγχου στη μάχη», επισήμανε ο αλ Χάμουι, 40 ετών, ο οποίος επιβλέπει την στρατιωτική πτέρυγα πέντε χρόνια.

Εάν ήθελε να νικήσει το καθεστώς, η HTS συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να ενσταλάξει την τάξη στη συμμαχία των φατριών της αντιπολίτευσης που είχαν απωθηθεί στην Ιντλίμπ. Κάλεσε άλλες ομάδες να συγχωνευθούν υπό την αιγίδα της, και όταν αρνήθηκαν, τις έθεσε υπό τον έλεγχό της. Πολέμησε ενάντια σε ομάδες όπως η θυγατρική της Αλ Κάιντα Hurras al-Din, η οποία είχε απορρίψει την πιο ρεαλιστική ισλαμιστική προσέγγιση της HTS. Σύντομα, η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ έγινε η κυρίαρχη δύναμη στη βορειοδυτική Συρία.

Με την πολιτική διοίκηση να ενώνεται σιγά σιγά, ο αλ-Χάμουι ξεκίνησε να εργάζεται για την εκπαίδευση των μαχητών της ομάδας και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου στρατιωτικού δόγματος.

Ο Αλ-Χάμουι είπε: «Μελετήσαμε διεξοδικά τον εχθρό, αναλύοντας τις τακτικές του, τόσο μέρα όσο και νύχτα, και χρησιμοποιήσαμε αυτά τα κέρδη για να αναπτύξουμε τις δικές μας δυνάμεις».

Η ομάδα, που αποτελούνταν από αντάρτες, έγινε σιγά σιγά μια πειθαρχημένη μαχητική δύναμη. Δημιουργήθηκαν στρατιωτικοί κλάδοι, μονάδες και δυνάμεις ασφαλείας.

Η HTS άρχισε επίσης να παράγει δικά της όπλα, οχήματα και πυρομαχικά.

Εξοντωμένη από το καθεστώς Άσαντ, το οποίο είχε αεροπορία και την υποστήριξη της Ρωσίας και του Ιράν, η ομάδα γνώριζε ότι έπρεπε να είναι δημιουργική για να αξιοποιήσει στο έπακρο τους περιορισμένους πόρους.

Δημιουργήθηκε μια μονάδα drone που συγκεντρώνει μηχανικούς και χημικούς. «Ενοποιήσαμε τις γνώσεις τους και θέσαμε σαφείς στόχους: χρειαζόμασταν drones αναγνώρισης, drones επίθεσης και drones αυτοκτονίας, με έμφαση στην εμβέλεια και την αντοχή», είπε ο αλ-Χάμουι, προσθέτοντας ότι η παραγωγή drone ξεκίνησε το 2019.

Η ομάδα έστειλε μηνύματα στους αντάρτες στο νότο πριν από ένα χρόνο και άρχισε να τους συμβουλεύει για το πώς να δημιουργήσουν μια ενιαία αίθουσα πολέμου. Η νότια Συρία βρισκόταν υπό τον έλεγχο του καθεστώτος από το 2018, και παρά τις συνεχείς μάχες, οι αντάρτικες ομάδες αναγκάστηκαν να παραμείνουν κρυμμένες. Μεγάλο μέρος της στρατιωτικής ηγεσίας της νότιας αντιπολίτευσης ήταν εξόριστος στην Ιορδανία, όπου διατηρούσε επαφή με τις αντίστοιχες ομάδες τους.

Με τη βοήθεια του HTS, ιδρύθηκε μια αίθουσα επιχειρήσεων, που συγκέντρωνε τους διοικητές περίπου 25 ομάδων ανταρτών στο νότο, που θα συντόνιζε ο καθένας τις κινήσεις των μαχητών μεταξύ τους και με το HTS στο βορρά. Ο στόχος ήταν το HTS και οι σύμμαχοί του να προσεγγίσουν από τον βορρά και η νότια ομάδα από το νότο με σημείο συνάντησης την πρωτεύουσα.

Στα τέλη Νοεμβρίου, η ομάδα αποφάσισε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή.

Η ομάδα πρώτα και κύρια ήθελε να σταματήσει την τάση των περιφερειακών δυνάμεων, με επικεφαλής χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, να εξομαλύνουν τις σχέσεις με το καθεστώς Άσαντ μετά από χρόνια διπλωματικής απομόνωσης . Ήθελε επίσης να σταματήσει τις εντεινόμενες αεροπορικές επιθέσεις στη βορειοδυτική Συρία και τους κατοίκους της. Τέλος, η HTS είδε ότι οι διεθνείς σύμμαχοι του Άσαντ ήταν απασχολημένοι, δημιουργώντας ένα στρατηγικό άνοιγμα.



Πηγή: skai.gr

