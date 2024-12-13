Μια 37χρονη Γαλλίδα καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 30 ετών, εκ των οποίων τα 15 χωρίς αναστολή, επειδή σκότωσε τα δύο μικρά παιδιά της το 2022.

Η Ίνγκριντ Ζεσούς Βαν Ντερ Κέλεν, πρώην ερευνήτρια με διδακτορικό στις φυσικές επιστήμες, αντιμετώπιζε ποινή ισόβιας κάθειρξης. Κρίθηκε ένοχη από το Εφετείο της Νανσί για τη δολοφονία των δύο παιδιών της και για βιαιοπραγία σε βάρος του συζύγου της. Η ίδια δεν αντέδρασε καθόλου στο άκουσμα της απόφασης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης της η Βαν Ντερ Κέλεν επαναλάμβανε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει, ότι δεν καταλαβαίνει μέχρι και σήμερα πώς έκανε αυτήν την πράξη, γιατί έπνιξε τα παιδιά της, ηλικίας 2,5 ετών και 9 μηνών. Από την ημέρα που προφυλακίστηκε, πριν από δύο χρόνια, η ψυχολογική της κατάσταση είναι εύθραυστη και αποπειράθηκε πέντε φορές να βάλει τέλος στη ζωή της.

«Θέλω μόνο να πω ότι αγαπούσα τα παιδιά μου (…) Δεν ξέρω γιατί το έκανε, δεν καταλαβαίνω και δεν θα το καταλάβω ποτέ. Θέλω για άλλη μια φορά να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια των παιδιών μου» είπε πριν αποσυρθούν οι ένορκοι.

Οι τελευταίοι έδειξαν μεγαλύτερη επιείκεια από τη γενική εισαγγελέα, που είχε ζητήσει να της επιβληθεί ισόβια κάθειρξη.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2022, η γυναίκα συνελήφθη ενώ οδηγούσε, αφού προηγουμένως παρέλαβε τα παιδιά της από τον βρεφονηπιακό σταθμό και τα έπνιξε. Λίγο νωρίτερα είχε προσπαθήσει να σκοτώσει με ένα σφυρί τον σύζυγό της, όταν εκείνος της ανακοίνωσε πως σκόπευε να πάρει τα παιδιά και να φύγει από το σπίτι, καθώς δεν άντεχε άλλο το γεγονός ότι εκείνη ήταν αλκοολική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

