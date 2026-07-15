Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει καμία πρόθεση να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία και είναι πολύ πιθανό να κλιμακώσει τον πόλεμο μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές της Μόσχας τον Σεπτέμβριο, εκτιμά ο Ρώσος ακτιβιστής της αντιπολίτευσης Γκάρι Κασπάροφ.

Η προειδοποίηση του αντιφρονούντος έρχεται την ώρα που η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον των ρωσικών εφοδιαστικών και ενεργειακών υποδομών. Πρόκειται για μια τακτική που, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσάκνα, έχει καταστήσει τη Ρωσία «πιο αδύναμη», με το Κίεβο να ελπίζει ότι έτσι θα αποκτήσει πλεονέκτημα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, ο Κασπάροφ υποστηρίζει ότι η αυξανόμενη πίεση στη Μόσχα καθιστά πιο πιθανό ο Πούτιν να προχωρήσει σε κλιμάκωση της σύγκρουσης παρά σε συμβιβασμό. Οποιαδήποτε λύση δεν θα συνεπάγεται την ξεκάθαρη ήττα της Ρωσίας, θα δώσει απλώς χρόνο στο Κρεμλίνο να ανασυνταχθεί, προειδοποιεί, σύμφωνα με το Politico.

«Ο Πούτιν πάντα κλιμάκωνε όταν ένιωθε ότι στριμώχνεται… και η πιο φυσική μορφή κλιμάκωσης για εκείνον είναι η πρόκληση», δήλωσε ο Κασπάροφ, ένας από τους πιο εξέχοντες εξόριστους επικριτές του ρωσικού καθεστώτος.

Ο Κασπάροφ ανέφερε ότι αναμένει μια τέτοια προκλητική κίνηση να περιλαμβάνει ακόμη και εισβολή σε χώρα της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, όπως η Λετονία ή η Εσθονία, με σκοπό να δοκιμαστεί η αντίδραση της Συμμαχίας και κυρίως των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές στη Ρωσία, οι οποίες διευκολύνουν την κινητοποίηση στρατευμάτων καταργώντας την υποχρεωτική ιατρική εξέταση για την επιστράτευση, αποτελούν σαφή ένδειξη ότι η Μόσχα προετοιμάζεται για γενίκευση της σύγκρουσης.

«Δεν υπάρχει ούτε ένα σημάδι στη ρωσική προπαγανδιστική μηχανή, στις ενέργειες της ρωσικής κυβέρνησης ή στις ομιλίες του Πούτιν που να δείχνει ότι το Κρεμλίνο προετοιμάζεται για ειρήνη», τόνισε, προσθέτοντας ότι όλα συγκλίνουν προς μία κατεύθυνση: «Πόλεμος, πόλεμος, πόλεμος».

Ο Κασπάροφ απέρριψε επίσης το επιχείρημα ότι η Ρωσία δεν διαθέτει τους πόρους για να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο. Η Μόσχα δεν θα χρειαζόταν να ξεκινήσει μια εισβολή πλήρους κλίμακας για να υπονομεύσει την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ, εξήγησε, αλλά θα μπορούσε εναλλακτικά να καταλάβει μια μικρή παραμεθόρια πόλη —ενδεχομένως με έντονο ρωσόφωνο στοιχείο — και να περιμένει να δει πώς θα αντιδράσει η Δύση. Αν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι αποτύγχαναν να υπερασπιστούν τη χώρα που δέχεται επίθεση, ο Πούτιν θα είχε πετύχει τον απόλυτο στόχο του: «Το ΝΑΤΟ θα έπαυε να υφίσταται».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες ημέρες αφότου ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, παραδέχτηκε ότι «κανείς» δεν γνωρίζει πώς μπορεί να αναγκαστεί ο Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του.

Ο ρόλος της Ευρώπης

Ο Κασπάροφ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σκακιστές όλων των εποχών, είναι μία από τις 10 προσωπικότητες της ρωσικής δημοκρατικής αντιπολίτευσης που συμμετέχουν στην «Πλατφόρμα Διαλόγου με τις Ρωσικές Δημοκρατικές Δυνάμεις» της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στο να δώσει φωνή στους εξόριστους Ρώσους δημοκράτες στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όπως εξήγησε ο Κασπάροφ, ένας από τους άμεσους στόχους είναι να βοηθηθούν οι Ρώσοι που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους να εξασφαλίσουν νόμιμο καθεστώς διαμονής και έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα όταν λήξουν τα ρωσικά τους διαβατήρια.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα προσέλκυσης και αυτομόλησης για εξειδικευμένους Ρώσους επαγγελματίες που επιθυμούν να κόψουν κάθε δεσμό με το Κρεμλίνο.

«Ποιο είναι το πιο αδύναμο σημείο του Πούτιν; Οι εγκέφαλοι. Ειδικοί στην πληροφορική, μηχανικοί, οικονομολόγοι… Αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονται κοινωνική πρόνοια, χρειάζονται απλώς έγγραφα. Γιατί, λοιπόν, να μην τους προσφέρουμε την ευκαιρία να αλλάξουν στρατόπεδο;», πρότεινε.

Σε στρατηγικό επίπεδο, ο Κασπάροφ κάλεσε την Ευρώπη να εγκαταλείψει την ψευδαίσθηση ότι ο πόλεμος μπορεί να λήξει με έναν συμβιβασμό και να δεσμευτεί απερίφραστα υπέρ της νίκης της Ουκρανίας.

«Η καλύτερη ελπίδα μας είναι να αποκόψουμε τον Πούτιν από τις ελίτ του», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τα ουκρανικά πλήγματα εντός της ρωσικής επικράτειας ασκούν ήδη τεράστια πίεση στους ολιγάρχες. «Οι Ουκρανοί κάνουν εξαιρετική δουλειά, γιατί κάθε φορά που χτυπούν έναν στόχο, κάποιος πολύ ισχυρός στη Μόσχα χάνει χρήματα».

Τέλος, υπογράμμισε ότι η ΕΕ πρέπει να αυστηροποιήσει τις κυρώσεις και να απαγορεύσει πλήρως τις τουριστικές βίζες για τους Ρώσους πολίτες. «Πρέπει να διασφαλίσουμε την ήττα του Πούτιν. Διότι τη στιγμή που ο Πούτιν θα χάσει αυτόν τον πόλεμο, θα καταρρεύσει και το καθεστώς του», κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

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